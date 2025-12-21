影/警遭疑不敢用槍？所長數度哽咽：優先選擇保護民眾並非怯戰

在張文攻擊事件後，外界對於警方在處理過程中僅持警棍而沒有使用槍械的反應表示質疑。台北市警局中山一派出所所長李欣鴻於21日出面澄清，強調許多警方同仁在事件發生時正處於下班或休假狀態，未能及時領取武器便衝向現場，這並非因為怯戰。

李欣鴻表示，警察不是網路上的鍵盤高手，而是每天直面未知的危險。他提到：「過去許多殉職的學長，最初都是大家口中的英雄，但隨著時間流逝，最後只剩下家屬和同仁承受一輩子的傷痛。」他特別提及幾年前殉職的鐵路警察李承翰，強調每位員警都擁有同樣的勇氣，「但不應該只有殉職，才值得社會的尊敬。」

李欣鴻指出，當時接獲通報後，許多同仁心中只有保護民眾的念頭，沒有絲毫猶豫。他表示，根據規定，在緊急勤務中，警員在接獲通報後不必領取槍械或穿著防彈背心。李欣鴻也提到，雖然最終嫌犯張文在百貨公司頂樓墜樓身亡，但當時情境混亂且環境昏暗，警方若貿然進入可能會導致更大傷亡。

李欣鴻哽咽地說，如果民眾與警察的生命只能擇一，同仁們都會像北車見義勇為的余先生一樣，毫不猶豫地選擇保護民眾，這份信念始終不變。他最後呼籲，警察面對的危險是無法預測的，希望社會大眾與媒體能多給警方一些鼓勵與支持，即便只是一句簡單的話語，對前線執法人員來說，都會是巨大的動力！

