(影)議員問「盧秀燕是你媽？」中市府官員不敢答 翁達瑞批：滿朝盡是奴才！

[Newtalk新聞] 台中市爆發非洲豬瘟疫情，成台灣防疫破口，台中市長盧秀燕鞠躬道歉表示「媽媽做不好，一樣要檢討改進」，民進黨台中市議員林德宇日前質詢時一一點名局處首長，詢問「盧市長是你媽媽嗎」，結果局處首長竟然沒人敢回答，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）痛批，台中市府滿朝盡是些「奴才」。





林祈烽質詢台中市局處首長「盧秀燕是不是你們的媽媽？」的影片在網路瘋傳，翁達瑞9日在臉書發文提及，備詢的3位官員都支吾其詞，既不敢回答「是」，也不敢回答「不是」，他看完影片後的感想就是「台中市府堪稱滿朝盡是奴才！」。

翁達瑞直言，盧秀燕自封「媽媽市長」，簡稱「盧媽媽」，話題不斷，因台中市政府的怠惰，梧棲爆發了非洲豬瘟，盧秀燕被迫認錯道歉，但在如此不堪的情境，盧秀燕依然肉麻當有趣，竟然對市民情感勒索「讓市民擔心了，媽媽做不好啦！」





翁達瑞痛批，盧秀燕是否為他們的媽媽，3位台中市政府的局處首長竟然無法回答」，不如一個幼稚園的小孩，若問幼稚園的小孩相同的問題，會立刻得到否定的答案。為何3位局處首長無法回答幼稚園小孩就能回答的問題呢？答案在他們的「奴才」性格。





他認為，這3位奴才官員不敢回答「不是」，因為「媽媽市長」是盧秀燕的政治包裝，怕戳破長官的招牌。他們也不敢回答「是」，因為與事實不符，怕被民眾恥笑。就算要當奴才官員，這3位台中市政府的局處首長也是無能的奴才，連鬼話都不會說。





「盧秀燕長期自稱『媽媽市長』，其實就是連篇鬼話」，翁達瑞分析，現代社會的人際關係都有特定的權力與義務。市長與市民是一種權力義務關係；媽媽與子女是另一種權利義務關係。兩者不容混淆，更不可以相提並論。盧秀燕是民選市長，卻自稱市民媽媽，這個身份包裝充滿政治算計。





他以非洲豬瘟的爆發為例，翁達瑞說，盧秀燕身為市長，必須為失職承擔政治、行政、與法律責任。向市民道歉時，盧秀燕竟說出「媽媽做不好啦」，暗示市民要寬待媽媽市長。靠著高明的政治包裝，盧秀燕享盡市長的權力，卻未善盡市長的責任；盧秀燕得到媽媽好處，卻不必承擔媽媽的壞處，「盧秀燕的施政靠政治包裝，當然只能吸引到奴才等級的局處首長」。

