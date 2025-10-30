影/護理系女神謝侑芯「不幸離世」！生前最後1支影片曝光

因為當過護理師，加上有火辣身材跟美貌，在網紅圈有「護理系女神」稱號的網紅謝侑芯，今（30日）驚傳前陣子在海外工作時，不幸因為健康因素過世，她的好友雪碧在社交媒體上悲痛證實此消息，她生前拍攝最後一支短影音也曝光。

護理系女神謝侑芯離世前一週拍攝的最後一支短影音。（圖／翻攝謝侑芯IG）

整個死訊是由她的好友雪碧證實，雪碧悲慟發文表示：「我崩潰了，為什麼這麼多愛我的人都接連離開我？」她回憶起與謝侑芯的美好時光，稱讚她不僅外貌出眾，性格也非常活潑，是圈內唯一真心的朋友。雪碧呼籲外界應給予謝侑芯的家人一些空間，讓他們能夠平靜地面對這個難關。

而在這支謝侑芯1週前po出的短影音中，拍攝搭檔演宿醉蹲在路邊的男人，謝侑芯穿著火辣短裙直接蹲下，問他要不要幫忙，還表示可以送對方回家，「但不能吐我車上，吐一次要罰3千」，無厘頭的橋段自然讓人繼續聚焦在她的好身材跟美貌上，吸引2.6萬人觀看，而鏡頭前活蹦亂跳中氣十足，讓人無法跟一週後傳出的噩耗聯想在一起。

