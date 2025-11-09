（影）豐味苗栗結合綠星主廚 展現「從產地到餐桌」永續價值

[Newtalk新聞] 苗栗縣政府創立的縣級農產品牌「豐味苗栗」，由台灣農創公司協助舉辦多場發表會，其中有一場選定在台中市「富興工廠」文創聚落內的TU PANG 地坊餐廳，邀請超過20位綠星及綠色餐廳代表共襄盛舉，期盼促成更多苗栗青農的優質食材納入採購清單，擴展在地農產的市場通路，並提升品牌能見度與國際價值。





這場活動名為「綠色星級X苗栗風土：永續料理的在地實踐」，邀請綠星主廚張皓福帶領大家一同品味苗栗風土的真實滋味。從在地農產到餐桌創作，感受食材背後的土地故事與料理溫度。

張皓福從事餐飲業超過30年，目前同時斜槓在廣播電台主持節目，他也是位播客，有自己的Podcast頻道。張皓福早在30年前就提出了「綠色餐廳」的概念，強調對食材來源的理解與尊重，將「土地」視為餐桌上最重要的元素。他同時是台灣「說菜」文化的先行者之一，他堅持在餐點上桌時向客人說明食材來源和料理故事，藉此傳達農友的心意和土地的訊息。





當天的活動中，他詢問在場者對「客家小炒」的了解有多少？他也說明台菜「魷魚螺肉蒜」要如何配料，才能展現出最大誠意，甚至也各訴大家「提拉米蘇」的發明者絕對不是「提拉」和「米蘇」，這個全球性的甜點代表的就是「帶我走」，有深深的愛意存在裡頭。





他說，飲食這件事情是這個地方上發生的人事物的累積，是要能夠去感受這塊土地上的生活跟溫度，所以當人們如果能夠了解背後故事的時候，就更能夠知道這個食物真正的味道。





苗栗縣政府農業處科長許家興說，希望藉由活動讓苗栗的農會人員、青農們能與餐飲界前輩先進交流，希望把苗栗好產品帶出來，也讓青農們知道餐飲界先進們的想法，苗栗有很多品質很棒的農產品，但要如何讓優勢能展現並且提升競爭力，苗栗的好產品能走出去，錢才能進來，青農們也會願意繼續留在家鄉打拚，藉由類似交流活動，讓苗栗的農產品品質再提升，擴展在地農產的市場通路，並提升品牌能見度與國際價值，讓永續飲食成為城市與農村共榮的新典範

