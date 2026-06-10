影/豪大雨侵襲溪水瞬間暴漲！ 南投3工人受困沙洲驚險獲救

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中部地區近日持續受到豪大雨侵襲，南投國道6號13K處於今（10）日上午發生意外，3名工程人員在烏溪河床進行橋墩穩固工程時，因溪水瞬間暴漲來不及撤離，導致被困在沙洲上。與他們一同受困的還有一台挖土機和一輛休旅車。

南投國道六號13K處於今（10）日上午發生意外，3名工程人員在烏溪河床進行橋墩穩固工程時，因溪水瞬間暴漲來不及撤離，導致被困在沙洲上。（圖／翻攝畫面）

消防局在接獲報案後，迅速派遣三個分隊、約20名消防隊員到場展開救援行動。消防人員緊急出動垂降設備，花了將近一小時，成功將受困的三名工程人員安全救出。

根據現場畫面顯示，由於連日大雨河水水位上漲，河水已經將沙洲四周圍繞，水流湍急且情況危險。消防隊的緊急應對和專業救援行動，成功挽救了3名工人的生命。

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這場暴雨引發的意外再次提醒大眾，在極端天氣下進行戶外作業需特別注意安全，相關單位也呼籲民眾提高警覺，避免前往可能發生危險的地點。

由於連日大雨河水水位上漲，河水已經將沙洲四周圍繞，水流湍急且情況危險。（圖／翻攝畫面）

消防隊的緊急應對和專業救援行動，成功挽救了3名工人的生命。（圖／翻攝畫面）

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