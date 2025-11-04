影/豪宅雙屍案再爆內幕！CEO、正妹藥頭「互動內容」曝光

北市信義區上月（10月）25日發生的豪宅雙屍案，其中37歲的陳姓男死者，身分被查出是創投公司的CEO，死者是他的25歲曾姓美甲師女友，而跟陳男往來密切的蘇姓女藥頭、送貨者共3人昨（3日）落網，陳男跟蘇女的「互動內容」也曝光。

女藥頭蘇玟云30萬交保。（圖／中天新聞）

據檢警調查，陳男跟蘇女存在互相「回饋」的關係，身為資本額9億元的創投公司老闆，又是母親開設的餐飲公司的股東，陳男完全沒有缺錢的問題，常常請朋友吃喝玩樂甚至出國一起嗨，被招待的也包括蘇女，平常陳男就常跟她「訂貨」買愷他命，蘇女有時也免費提供毒品當「回禮」。

鍾濠陽跟謝承諳各以20萬跟5萬交保。（圖／中天新聞）

但就在上個月出事了，陳男聯絡蘇女表示，之前買的愷他命「沒幾天就吸完」，蘇女因此請另一位藥頭鍾男提供多種毒品，在案發前一天（10月24日）蘇女的謝姓男同居人，專程將毒品送到陳男住的豪宅，也就是案發地點，陳男疑似吸食後因此在隔天暴斃，沒出席跟父親的聚餐，被父親前來家中查看時發現慘狀。

陳男（紅圈處）生前招待朋友遊玩的畫面。（圖／翻攝陳男IG）

現場查扣的電子菸彈、藥錠及白色粉末，經化驗含有愷他命，「液態搖頭丸」神仙水的先驅成分丁內酯，還有大麻跟卡西酮，2人遺體目前已被法醫解剖，採集血液跟器官組織化驗，女藥頭蘇玟云、鍾濠陽跟謝承諳昨天也都被逮捕，檢方複訊後認定3名被告涉犯「毒品危害防制條例」等罪，不過讓謝男、鍾男跟蘇女分別以5萬、20萬、30萬交保，都限制出境與出海，全案持續偵辦中。

