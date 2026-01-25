影/豬在半空晃！陸男用「無人機運豬」卡高壓電 害全村大停電

大陸四川省巴中市24日發生一起離奇事件，當地民眾用無人機吊運豬隻下山，豈料不慎勾到高壓電線，導致附近村莊停電長達10小時，而豬隻在半空晃來晃去，險象環生，相關部門已介入處置。

無人機與豬隻一起卡在半空。（圖／翻攝《新京報》）

《新京報》報導，當時有民眾打算利用無人機，將山上的10多頭豬吊運下山，用於宰殺「年豬」。知情人士說，由於作業時間在夜間，能見度較低，「第一頭豬剛吊起不久，就不小心掛到了電線上。」導致無人機與豬隻一起被卡在空中。

知情人士表示，事發後，現場人員曾多次嘗試自行處置並進行救援，但均未成功，只好報警並聯繫相關部門到場協助。當地供電部門證實，這起事件造成一處線路受損，影響附近一個村莊正常供電，「事故發生後，該村莊停電約10小時，經過緊急搶修，目前已恢復供電。」

至於警方也向證實，「無人機吊豬」勾住電線的情況屬實，「目前事件仍在進一步處置中，相關情況正在調查核實」。報導引述業界人士提醒，使用無人機進行吊運作業有較高風險，尤其是在夜間或靠近電力設施時，容易引發安全事故，籲民眾切勿私自進行。

