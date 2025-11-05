影/豬肉禁令11/6解除！陳駿季：「秩序出豬」防豬價波動

台中梧棲一家養豬場於10月21日爆發全台首例非洲豬瘟疫情，經過14天的防疫作業後，農業部長陳駿季在今（5）日宣布，非洲豬瘟已達清零目標，全國豬隻宰、運將如期解封，6日中午12時起恢復活豬運載，7日凌晨零時起全面恢復拍賣、屠宰及屠體運輸。雖然禁運解除，但防疫工作仍將持續到年底，以確保疫情不再復發。

非洲豬瘟中央災害應變中心5日記者會。（圖／中天新聞）

陳駿季下午在中央災害應變中心記者會表示，禁運解除分為兩階段進行，第一階段自6日中午起恢復活豬運輸，第二階段則自7日凌晨起開放拍賣及屠宰作業。為保障市場秩序，農業部將於7日開市前進行全面清消，範圍涵蓋肉品市場、屠宰場、豬肉攤位及屠體運輸車等。同時，農業部也將加強查核豬場、批發市場及運輸過程，若發現異常死亡情況，業者需立即通報，以杜絕疫情再次發生的可能性。

農業部長陳駿季。（圖／中天新聞）

此外，廚餘禁餵政策將持續延期，直到查核落實、即時監控及法令完備三項條件達標後才會考慮解禁。為減輕疫情對相關產業的衝擊，農業部推出輔導補助方案，7日起開放申請，為期一個月。補助範圍包括養豬農民延遲上市豬隻的飼料費用、廚餘場改用飼料餵養的成本差額及暫停業務所造成的收入損失等。

非洲豬瘟中央災害應變中心5日記者會。（圖／中天新聞）

根據農業部的預估，15天的禁運導致35至39萬頭豬隻延遲上市。為避免市場因大量豬隻湧入而產生波動，農業部將秉持「秩序出豬、登記拍賣」的原則，並與肉品市場及屠宰場協會討論，每週召開供銷會議，確保豬隻穩定進入市場。不過，休市日期不會因此調整，因每日市場的豬肉消化量未有顯著變化，減少休市無助於改善現況。

此外，農業部指出，根據世界動物衛生組織的規範，重新申請非疫區資格需達成全場撲殺及持續監測野豬及關聯場等條件。目前台灣已完成撲殺作業，後續監測工作仍在進行中，當事案場的第四次清消採檢結果需待分析完成後對外公布。若所有條件滿足，並維持3個月零案例，台灣即可重新申請非疫區資格。

