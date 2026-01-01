（影）「貝拉1號」逃11天美軍仍沒抓到! 2中國油輪也在委國外海詭異活動

[Newtalk新聞] 加勒比海近期因美國與委內瑞拉局勢緊張，接連出現海上對峙情勢。據《紅星新聞》報導，美國海岸警衛隊於 12 月 21 日在加勒比海域，試圖攔截一艘正準備駛往委內瑞拉裝載原油的超大型油輪「貝拉 1 號」，卻被拒絕配合，逃離委內瑞拉海域。





報導指出，當美方艦艇試圖登船檢查時，「貝拉 1 號」隨即掉頭，拒絕配合登檢，並迅速脫離委內瑞拉海域，駛向大西洋公海。美國官員透露，在此之前長達約 10 天時間內，美國海岸警衛隊艦艇始終與該油輪保持約半英里（約 800 公尺）的距離尾隨監控，並已部署包括「海上特別反應小組」在內的強制登船部隊，僅待白宮是否授權動用武力。

正準備駛往委內瑞拉裝載原油的超大型油輪「貝拉1號」拒絕配合美軍攔檢。 圖：翻攝自 騰訊新聞@紅星新聞





《紅星新聞》引述先前報導指出，一名海事部落客截獲無線電通訊顯示，「貝拉 1 號」於 12 月 21 日上午曾連續發出超過 75 次求救訊號。另有美方官員表示，在油輪逃離過程中，船員甚至在船體側面塗上俄羅斯國旗，聲稱該船具有俄羅斯身分。





對此，前國際海事組織法律事務主任、美國退役海軍少將弗雷德．肯尼（Fred Kenney）表示，僅在船身繪製國旗並不足以立即賦予船隻國籍，美方可能正透過外交管道查證該船是否正式註冊於俄羅斯。耶魯法學院研究學者、前海岸警衛隊法官尤金．費德爾（Eugene Fidell）則認為，俄方不排除刻意免除完整登記程序，以增加美方執法難度。





美國官員推測，「貝拉1號」被美方列為疑似在俄羅斯、伊朗與委內瑞拉之間運送石油的「影子艦隊」成員之一。 圖：翻攝自 X





美國官員推測，「貝拉 1 號」目前仍處於空載狀態，航向可能為格陵蘭或冰島方向，並被美方列為疑似在俄羅斯、伊朗與委內瑞拉之間運送石油的「影子艦隊」成員之一，涉嫌違反美國制裁規定。該船多數船員來自俄羅斯、印度與烏克蘭。





另一方面，X 帳號「極光」指出，目前另有 2 艘懸掛中國國旗的超大型原油運輸船（VLCC）在委內瑞拉附近海域活動。其中，「千陽號」預計於明年 1 月中旬抵達，未來數週將接近委內瑞拉何塞（Jose）石油碼頭；「興業」則仍在法屬圭亞那外海停留等待。





此外，X帳號「Sprinter Press」則披露，一艘中國油輪已於 12 月 25 日自委內瑞拉港口離開，裝載約200萬桶原油，而部署於加勒比海的美國艦隊全程未加以阻攔。





美國空軍「幽靈騎士」近期在南加勒比海執行反毒任務，使用機載火炮擊毀3艘以編隊方式朝美國方向航行的毒販快艇。 圖：翻攝自 X





與此同時，X 帳號「淘喵先生」也轉發美國南方司令部（SOUTHCOM）影片消息，美國空軍一架 AC-130J 「幽靈騎士」武裝空中炮艇，隸屬第 4 特種作戰中隊，近期在南加勒比海執行反毒任務，使用機載火炮擊毀 3 艘以編隊方式朝美國方向航行的毒販快艇。

