影/貨物未綁牢！鳳山小貨車「歪腰」行駛 危險畫面曝

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高雄市鳳山區建國路一段13日出現驚險一幕，一輛小貨車載運貨物未確實綑綁固定，導致車身往右傾斜，後方駕駛見狀嚇壞。對此，警方指出，小貨車已違反道交條例，最高可罰1.8萬元。

鳳山一輛小貨車貨物未確實綑綁固定，導致車身往右傾斜。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

有網友在社群平台貼出一段影像，一輛小貨車載運貨物時，因未確實綑綁固定，在行駛及轉彎過程中出現車身傾斜情形，貨物甚至有滑動、掉落的風險，畫面相當危險。

警方表示，這樣的行為已違反《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第7款，汽車載運貨物不穩妥且行駛時顯有危險者，可處新臺幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並可當場責令改正或禁止通行。

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警方提醒，車輛載運貨物時，若未妥善固定，在加速、減速或轉彎時，容易造成貨物滑動甚至掉落，不僅危及自身安全，也可能波及其他用路人，釀成交通事故。

鳳山分局呼籲，駕駛人於上路前務必確實將貨物綑綁固定，並隨時注意行車狀況，確保載運安全，共同維護良好的交通環境。

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