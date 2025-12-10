影/販售女性調理偽藥 「天一愛」 3人違反藥事法起訴

天一愛本草生物科技有限公司涉嫌違反藥事法，在各大購物平台與電商通路販售女性身體調理中藥產品，北檢日前指揮北市刑大警方搜索約談負責人等3人，全案近日偵結起訴。

警方前往天一愛倉庫查扣大批偽藥。（圖／翻攝畫面）

檢警調查，「天一愛」負責人朱姓男子與營運長、行銷主管白男及黃男3人，未向衛生福利部申請藥品許可證，在公司官網、知名電商通路及實體連鎖美妝門市販售女性身體調理中藥產品。

商品品名分別為【愛小月】組合「淨化精萃」、「養氣精萃」、「補身精萃」及【月經調理】組合內「舒孅精萃」、「美妍精萃」等5項產品，鎖定作月子、小產或調理需求女性為客群，主打中醫師代言推薦，並宣稱療效及要求消費者須按照指定療程順序服用，查產品每盒要價逾萬元，致使消費者陷入錯誤花大錢又買到偽藥傷身。

廣告 廣告

專案小組接獲民眾檢舉該公司自2022年10月起，販售「淨化精萃」、「養氣精萃」、「補身精萃」、「舒孅精萃」、「美妍精萃」等5項產品違反衛生法規，經衛生福利部鑑定藥液成分，判定為生化湯及十全大補湯基準方之加減方，均屬藥事法第6條第1款所定義藥品，但卻查無該公司申請藥品許可證紀錄。

台北市、桃園市及苗栗縣衛生局2024年11月針對商品倉庫執行稽查，要求該公司下架偽藥產品，朱男竟指示員工抗拒稽查，甚刻意隱匿商品原料製造流程履歷、倉儲物流及將官網架設於香港、隱匿IP規避調查，以海外網站之名對國內販售，仍執意不配合下架。

經台北地檢署指揮北市刑大深入追查，蒐集該公司犯罪事證及商品藏匿倉庫位址，於今年3月拘提負責人朱男等3人到案，並前往公司數個據點及台北、桃園倉儲執行搜索，查扣違法商品311盒共計1萬4847包，全案依違反藥事法移送台北地檢署，全案於11月起訴在案，並聲請法院沒收犯罪所得166萬多元。

延伸閱讀

莊春仁中藥廠涉製偽藥！中醫界醫師曝「幾乎沒診所使用」

「莊春仁中藥廠」涉製偽藥！嘉義市火速下架、嘉義縣158瓶全數賣光

中藥廠涉製造偽藥！衛福部急下架12款藥品 「莊春仁公司」恐遭罰1億