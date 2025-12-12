(影) 貪污造假急刪文 ! 湖北13.27億標案用「網路人名」網諷 : 全網最忙5人

[Newtalk新聞] 近日，中國調查記者李豫廣發表題為《數十位評審專家姓名疑似照搬網路人名，湖北竹溪縣一些政府採購項目涉嫌造假》的調查報導，但文章上線不到一小時即被刪除。李豫廣在社群平台小紅書上表示：「房間裡發現一隻蟑螂，表示那裡已有一窩了。我們不過是告訴社會，那兒有一窩蟑螂。」相關貼文亦已被下架。





他在黨媒《中國青年報》發表相關報導，但在發布 48 分鐘後即遭刪除。報導指出，包括住建局在內的湖北竹溪縣 7 個政府部門共涉及過億元的政府採購項目，其多份中標結果公告中的評審專家姓名疑似直接照搬自網路「人名大全」。

廣告 廣告





中國調查記者李豫廣發表題為《數十位評審專家姓名疑似照搬網路人名，湖北竹溪縣一些政府採購項目涉嫌造假》的調查報導，但文章上線不到一小時即被刪除。 圖:翻攝自X帳號@whyyoutouzhele





李豫廣表示，他對 57 份中標公告中的評審專家姓名進行核查，發現部分姓名確實真實存在，但至少有 30 餘個姓名能在 5 份網路人名大全中找到。他認為，如果這些專家姓名為虛假，意味著相關政府採購項目可能不存在，中標公告可能偽造，涉嫌違法，涉及資金逾 3 億元人民幣 ( 約合台幣 13.27 億 )。





率先被發現的五位評審專家為張吉惟、林國瑞、林玟書、林雅南、江奕雲，他們出現在竹溪縣住建局 3,188 萬元的機械設備租賃採購項目中。巧合的是，這五人的姓名與百度文庫《10,000 中國普通人名大全》前五個名字完全一致，且排列順序相同。相關公告的發布單位為湖北潤土招標代理有限公司，該公司隨後於 12 月 4 日發布專案終止公告，聲稱採購過程不規範，存在工作失誤。





率先被發現的五位評審專家為張吉惟、林國瑞、林玟書、林雅南、江奕雲，他們出現在竹溪縣住建局 3188 萬元的機械設備租賃採購項目中。巧合的是，這五人的姓名與百度文庫《10,000 中國普通人名大全》前五個名字完全一致。 圖:翻攝自X帳號@zuoyeben





《中青報》、《中青網》記者進一步調查發現，除住建局外，竹溪縣城市管理執法局、水利和湖泊局、文化和旅遊局、交通運輸局、數據局及農業農村局等多個部門的政府採購項目中，亦存在評審小組成員姓名疑似照搬網路人名的情況，每個項目中標金額均超過 3,000 萬元，涉及總額過億元。





竹溪縣委宣傳部表示，市、縣紀委監委已成立聯合調查組，對相關情況展開調查，並將根據結果依法依規處理。多位政府部門工作人員稱，所在部門正在配合調查。





法律專家指出，編造虛假評審人員姓名違反《政府採購評審專家管理辦法》及《中華人民共和國政府採購法》規定，評審專家應從省級以上政府財政部門設立的專家庫中隨機抽取，且中標公告應妥善保存，不得偽造、變造或隱匿。專家還指出，多份公告中的評審小組成員人數不足 7 人，而超過 1,000 萬元的項目評標委員會應至少 7 人，且公告發布時間延後，程序均不規範。





此外，網友在社群討論中調侃稱，張吉惟、林國瑞、林玟書、林雅南、江奕雲等五個姓名早已在各種公開資料、比賽獎項、公益活動中出現，源自網路《10,000中國普通人名大全》，被多個虛假活動「共用」，形成一種網路魔幻現象。





目前，竹溪縣住建局、數據局等相關部門均在接受調查。地方政府表示，將對涉事單位、招標代理公司及相關行業主管部門進行談話和處理，並加強警示教育，以確保政府採購公開、透明及依法合規。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新創「C5」繞過「G7」? 美媒曝川普棄歐 NSS「核心五國」被揭露 白宮否認

歐盟用俄資產援烏遇重大阻力! 這「核心國」被警告 再阻攔下場就跟「他」一樣