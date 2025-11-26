（影）貴州強推火葬政策傳挖墳搶屍 村民怒嗆：先挖習近平家祖墳

[Newtalk新聞] 11月22日，中國貴州省貴陽市息烽縣石硐鎮爆發大規模農民示威，多名村民因政府推行強制火葬政策而表達強烈不滿。據村民反映，政府不僅要求火化新逝者的遺體，甚至計劃翻挖已土葬多年的親人遺體，激起當地民眾抗議。





據報導，事件集中在木杉村與水頭村兩個地點。在木杉村，數百名村民聚集在墳山，手持棍棒守護遺體，並播放音響訴求，要求取消強制火葬政策。水頭村則發生衝突，當地副縣長在要求交出遺體時與死者家屬發生肢體衝突，導致數百村民圍堵官員，雙方對峙至次日凌晨，副縣長最終趁亂離開現場。

民眾在抗議過程中喊出激烈言辭，諷刺官員政策雙標，指出「如果共產黨要挖祖墳，就先把習近平家的祖墳挖了再說」。事件引發社群平台關注，網友紛紛表示聲援村民行動。





X帳號@5xyxh指出，強制火葬政策在中國已有長期歷史。1956年毛澤東推行初步殯葬改革，1985年《殯葬管理條例》明確規定「積極地、有步驟地實行火葬，改革土葬」。習近平時期，該政策被賦予「生態文明」與「精神文明」外衣，並在2014年中共中央辦公廳與國務院辦公廳的文件中要求黨員幹部帶頭推行。貴州省則在「十四五」規劃及地方政策中強化殯葬服務體系建設，提供免費接運與火化服務。





然而，在地方執行中，部分措施引發民眾負擔加重，出現掘墳火化、雙重費用等爭議案例。息烽事件反映了基層政策與傳統習俗之間的矛盾，也揭示了農民對權力不平等與政策執行方式的不滿。





截至目前，息烽縣的抗議事件仍在持續發酵，社群媒體與網絡上大量聲援呼聲持續上升。分析認為，此次事件可能引發地方政府對強制火葬政策執行方式的重新評估。

