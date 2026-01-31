影》「買不起台北市房子！」柯文哲發春聯遇「學妹」激動陳情

農曆春節將至，民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今（31）日陪同議員參選人前往南門市場發春聯，並接受媒體聯訪。不過聯訪結束後，一名自稱是柯文哲學妹的女子上前陳情，表示自己就想問一句：「為什麼我買不起台北市房子？」柯當下雖停下來聆聽幾句，但最後也抓了抓頭離開。

該名陳情女子表示，自己是柯文哲學妹，在台北市最精華的地帶大安區長大，不僅就讀地區最好的公立國中，學業上拿過多次金牌獎，還考上醫學系，但為什麼淪落到已經35、36歲，卻連她家旁邊的房子都買不起？

黃國昌低頭離去、柯文哲停下來聆聽，但該女子仍繼續陳情，自己家境不錯，家裡也讓她補習、栽培她考上醫學系，她更激動直呼「為什麼？這世界還有公平正義嗎？」

吳怡萱、許甫及張志豪也連忙安撫女子情緒，最後柯也抓了抓頭離開。後來女子在安撫下離場，柯文哲及黃國昌發春聯的行程則繼續進行。

