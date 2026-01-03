影/買麵違停收罰單 PO「按警喇叭遭開單」公審反遭打臉

新北板橋一名男子開車違停遭警方取締，疑不滿朝警車連續長按喇叭挑釁又收一張罰單，事後男子在社群發文取暖稱怕逆向按喇叭提示竟遭開單，最後警方在社群上回應還原事件經過。

男子違停遭員警開單告發。（圖／翻攝畫面）

該名網友昨（日）深夜在社群平台「Threads」發文，稱「海山分局，警車停在馬路上，我過不去避免逆向行駛我按了喇叭提示，竟然開我單，罰錢事小但你這個是什麼臉」，意指員警態度不佳，發文一出立刻引起網友熱議，不到24小時即超過3萬人按讚、4千多則留言。

廣告 廣告

海山分局警方發文還原事發過程回應網友批評。（圖／翻攝畫面）

海山分局警方今也在「Threads」回應，表示「各位脆友大家好，本分局海山所於114年12月30日17時許接獲民眾報案，至中山路一段158巷處理自小客車及普重機車違停。警方到場後，見1部自小客車併排違規停車，故依違反道路交通管理處罰條例第56條第2項「併排停車」掣單告發。」

警方強調「因該處為虛黃線的雙向通行車道，為避免影響往來行人與車輛通行，故要求違規人駛離，並持續於該路段取締車輛違停。惟駕駛蓄意將車輛行駛至巡邏車後方，並長按喇叭數次，經下車了解情況，並說明「虛黃線」規定後，再依違反道路交通管理處罰條例第41條「按鳴喇叭不依規定」掣單告發。」

警方該篇發文最後附註「溫馨提醒，那間麵店確實好吃，但請勿違規停車；此外，開車時駕駛及乘客請務必繫上安全帶，以確保行車安全。」

男子遭開單後繼續與員警爭執。（圖／翻攝畫面）

對此海山分局也發布新聞稿說明並公布時序與員警密錄器，表示因接獲民眾檢舉該路段有車輛違停影響往來通行，員警到場後見1部自小客車併排違規停車，依規定開單告發，並要求違規人蔡男駛離，但該車持續違停並蓄意將車輛開到警用巡邏車後方，長按喇叭數次意圖挑釁，員警再度下車依違反道路交通管理處罰條例第41條掣單告發。

延伸閱讀

青鳥粉專大翻車！ 批白議員坐高市早苗位子「無禮」遭狠打臉

影/永和駭人攻擊！黑衣男「彈菸蒂、雨傘尻臉」女濺血

變態男手伸按摩妹裙底挨告 瞎掰「不舉30年」仍遭判刑