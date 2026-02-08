影／費仔等不及在東京見球迷 親錄影片烙中文：加油台灣





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月開打，擁有大聯盟5年資歷的混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），也將代表我國出賽。近日費爾柴德也親自錄製影片向球迷喊話，他先是表示，很榮幸代表台灣出戰經典賽，接著說「我等不及要在東京球場見到大家」，最後更以中文喊：「加油台灣！」

事實上費爾柴德7日透過IG，宣布將代表台灣出征WBC時，國家隊的捕手林家正也現身留言區，以台灣國旗符號互動，象徵性地向費爾柴德表達歡迎，展現隊友情誼與凝聚力，在社群平台引發熱議，成為球迷討論焦點。

