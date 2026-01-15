影/賈永婕攀101被酸！曬震撼畫面反擊：董事長就不能漂亮？

台北101董事長賈永婕親自挑戰站上台北101最高尖端，照片及影片曝光後引發討論；面對部分網友的惡意攻擊與嘲諷，她15日在社群平台正面回應，霸氣自封「地表最High董事長」、「地表最強網紅董事長」。

賈永婕挑戰站上台北101最高尖端。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生 臉書）

為宣傳美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）24日在Netflix直播節目《赤手獨攀台北101：直播》挑戰徒手攀登高度約508公尺的台北101外牆，賈永婕也親自挑戰站上台北101最高尖端。她在社群分享攀登圓球照片，直呼「有夠高，腿很軟」，不少網友稱讚她勇氣十足，也有人留言「光看照片腿都麻了」、「好可怕」。

賈永婕在社群貼出攀登101的影片，影片中她緊抓圓球旁的鋼圈，神情緊張，過程中驚呼「OH MY GOD」，大喊「我愛台北101！我愛台灣！」，還自稱是「最瘋狂的董座」。她進一步表示，這個時代需要的是能打破傳統、願意承擔風險、敢於挑戰既有權力結構的人，並霸氣喊話「勇者無懼！」。

賈永婕在社群貼出攀登101的照片和影片。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生 臉書）

賈永婕透露，雖然收到許多鼓勵與肯定，但也遭到「花瓶」、「膚淺的藝人」，甚至「小網紅董事長」等字眼嘲諷，讓她直呼「真的很難聽」。她強調公開辱罵他人並非評論，而是缺乏水準與禮貌的行為，更反問外界：「難道董事長就不能漂亮？不能有流量？不能用不一樣的方式做事嗎？」

賈永婕霸氣自封「地表最High董事長」。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生 臉書）

賈永婕也分享一段溫馨插曲，透露婆婆看到新聞後，特地打電話叮嚀她「只要爬一次就好，千萬、千萬不要再上去了」。對此她幽默回應「媽媽，正常人本來就不會想爬第二次啦！影片應該看得出來我不會去第二次啦！」，還笑說從影片中應該看得出來，自己真的不會再挑戰第二次。

