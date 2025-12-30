影》賴喊「國防工業可望成護國神山」 帥化民不忍了揭真相

賴清德近日接受綠媒專訪，場景選在位於南投集集的國防部軍備局生產製造中心第209廠。（圖／總統府提供）

總統賴清德28日接受綠媒專訪，他點名未來除台積電外，台灣科技、基礎工業都很強，在非紅供應鏈下，國防工業未來可望成為護國神山。退役中將帥化民指出，美國不會介入台海，能幫的就是賣像樣的武器，但賴政府沒做有實質效益的投資，護國神山說有點欺騙性質。

帥化民30日受訪表示，採購一個武器，從建案、到買到、到成軍，那時間差得很久。現在既然賴清德也在講2027（共軍做好侵台準備），但這些武器恐怕2027以前到不了，那唯一就是要加強部隊的訓練、提高士氣、加薪，然後在台灣各地建立堅固工事，這或許還可以撐久一點。至於台灣現在講的是，完全依靠美國的援助，看看美國寫的國防白皮書，講得很清楚，「美國不會介入！」

廣告 廣告

「不是他不想介入，他沒有能力介入！他的航空母艦不能過來嘛。」帥化民強調，這就是說，美國為什麼在菲律賓要搞基地？可是基地，起碼要有2、30萬美軍在那邊進駐，才可以很快登陸、來支援台灣，「那你現在唯一能做的，就是給我們比較像樣的武器。」

帥化民提到，賴清德前天(28日)不是跑去看雲豹裝甲車？「那個雲豹，30幾年、快40年前我在聯勤的時候就有了！那個時候我就希望他能改成30機砲，而不是20機砲。」20機砲殺傷力太薄弱了，而且它的裝甲鋼板只能擋子彈、不能擋砲彈！

帥化民直言，所以賴清德去喊「護國神山」、「護國國防」，那是有點欺騙的性質！那種甲車經不起無人機，也經不起對方的坦克砲，也經不起對方的火箭彈。所以再做這種投資，已經是沒有什麼實質的效益。希望台灣的國安團隊跟國防部，要針對現代戰爭的型態，有效地運用自己的國防預算，建立一個「還能一打」的部隊，這才是在保衛台灣，而不是在那裡搞政治宣傳，或欺騙老百姓的說法。

【看原文連結】