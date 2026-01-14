影》賴彈劾案公聽會 前監委沉痛發聲：40％卻對60％視而不見

立法院今（14）日上午舉行第11屆第4會期第3次全院委員會，是為「對總統提出彈劾案」公聽會。前監察委員仉桂美在會中表示，現在是憲政史上的空前危機，「民主政治本質是一人一票、票票等值，但現在卻是40％選票對60％選票視而不見」，忽略自己少數的事實，是憲政動蕩不安的關鍵。

仉桂美首先指出，今天來參加公聽會的心情非常沉重，走過憲改、走過78年國是會議，但現在出現中華民國成立以來憲政史上空前危機。賴清德政府上任紛爭不斷，民主政治本質是一人一票、票票等值，但現在卻是40％選票對60％選票視而不見，忽略自己少數的事實，是憲政動蕩不安的關鍵。

仉桂美說明，大法官釋字585號稱「權力分立制衡」，權力不只有分立，還包含制衡。行政權已經被給予覆議的「第二次表決」機會，但行政院已經失敗多次了，失敗了要接受，結果民進黨政府態度是不接受、不附署、不公布，「要面對少數國會少數政府的事實，民主國家是要用大智慧面對的。」

仉桂美強調，「最後的底線，最不能接受的是5人判決是無效的，不會因為時間經過，而變成有效」，所以將來何以拘束各級法院的法官？仉桂美也指，整個的司法已經亂套，整個分權制衡已經面臨到史無前例的且不能容忍的挑戰，希望這一次的彈劾案回到憲法， 憲法既然有權，當然可以行使憲法裡面的彈劾案。

