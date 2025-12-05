影／賴政府封鎖小紅書 李四川：交流絕對比交惡好

針對民進黨政府封鎖小紅書，李四川不認同，認為交流絕對比交惡好。

台北市副市長李四川表達參選新北市長意願，今天（5日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪時表示，接下來就依照國民黨內機制處理，針對民進黨政府封鎖小紅書，李四川不認同，認為交流絕對比交惡好。

首度鬆口表達願意承擔，李四川強調接下來的流程，會依循國民黨規定，黨的機制來辦理。

李四川透露，完全沒有跟蔣市長討論選舉的事情，目前希望能在農曆年前跟輝達順利簽約，並在明年6月動工。

對於民進黨政府宣布，封鎖小紅書一年，李四川不以為然，認為兩岸應該多交流，才能減少誤判，交流絕對比交惡好。