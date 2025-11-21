（影）賴清德偕潘孟安觀賞《大濛》 力挺本土電影並歡迎周子瑜返臺演出

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（21）日晚間偕同總統府秘書長潘孟安等人，前往電影院觀賞由陳玉勳執導、入圍第62屆金馬獎11項大獎的國片《大濛》。總統在映前受訪時表示，此行一方面支持本土電影，另一方面也是因為自己非常欣賞陳玉勳導演的作品，並特別提到《大濛》故事背景正值民國40年代左右，正是他出生的年代。





賴清德指出，陳玉勳導演擅長用電影「說臺灣的故事、唱臺灣的歌」，從早年的《熱帶魚》、《總舖師》到《消失的情人節》，每部作品都令人印象深刻。他強調，《大濛》已獲金馬獎11項提名，精彩可期，強力推薦民眾走進電影院支持這部以及其他優秀的臺灣本土電影。

廣告 廣告





總統同時提到，韓國女子團體TWICE成員、我國藝人周子瑜即將返臺舉辦演唱會，他以「我們臺南人、麻豆臺南人」親切稱呼，並表示這幾年BlackPink等國際巨星頻繁來臺開唱，反映臺灣經濟持續進步，民眾不僅「有錢」也能「有閒」消費文化娛樂。賴清德強調，這種環境也為本土藝文創作者提供更大發揮空間，他期盼在政府支持下，更多臺灣藝文工作者能回到這片土地創作，一起說臺灣的故事、唱臺灣的歌，讓每位臺灣人都感到驕傲。





總統府秘書長潘孟安則在映前受訪時，分享近日與美日友人互動的暖心插曲。他透露，昨晚與美國在臺協會（AIT）處長古立言（Raymond Greene）餐敘時，對方一見面就熱情表示要請他喝日本清酒，充分展現臺、美、日三方民主國家的深厚情誼與堅定默契。





潘孟安並提到，今早日本臺灣交流協會代表片山和之來訪時，他特別以日本青森蘋果汁款待，並致贈臺灣埔里陳年紹興酒，象徵臺日關係「甜甜蜜蜜、越久越醇」。他笑說，這都是民主國家間珍貴的情感，大家一起為臺日友好繼續加油。





賴清德總統與潘孟安秘書長今晚共同觀賞《大濛》，不僅展現對臺灣電影產業的實質支持，也藉此機會向國人傳達政府對本土文化與國際友好的重視與信心。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

公視董監事延宕逾半年 基金會敦促行政院加速改組

楊宏基觀點》錯把馮京當馬涼！抓不到重點的「政治膝反射」與隨之起舞的「不懂裝懂」