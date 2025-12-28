影／賴清德化身動漫角色 民進黨推AI年度回顧影片：對的路繼續一起走

民進黨發布全AI生成的年度回顧影片「對的路，繼續一起走」，總統賴清德化身動漫角色。

民進黨今天（28日）發布全AI生成的年度回顧影片「對的路，繼續一起走」，包括總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等人，都化身動漫角色，民進黨新媒體中心主任阮俊達說明，從歌詞創作、樂曲譜寫，到MV影像製作，都由生成式AI工具協助完成。

阮俊達表示，製作團隊運用AI工具結合Flow技術，將執政團隊一年來的行程影像，轉繪為細膩的漫畫風格圖像，並進一步生成動態影片，歌詞開頭以「半導體工廠的明亮燈火」破題，象徵台灣科技島的硬實力；並帶出「出口創新高」、「加薪減稅」等經濟成果。

廣告 廣告

民進黨說明，影片打破了政治宣傳的既定框架，不僅讓嚴肅的政績回顧變得生動有趣，更彷彿在欣賞一部講述台灣故事的熱血動畫。

影片推出之後，支持者留言好熱血：對的路，繼續一起走，但也有人不認同，狠酸已經離人民很遠了！還要走？還有人質疑要不要把詐騙金額也回顧一下。