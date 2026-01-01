影/「賴清德又要抓狂」？郭正亮曝內幕：以為美國不知道嗎

總統賴清德近日受訪稱解放軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即解放軍宣布圍台演習，連許多網友認為責任在賴清德身上。前立委郭正亮直指賴清德是有史以來最危險的總統，且以賴這種個性，死不認錯、死不認輸，不要以為「正義使命」只有一次，明年上半年搞不好還有一次。

總統賴清德。（圖取自賴清德臉書）

郭正亮昨（12/31）日在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》中表示，賴清德這次也想利用解放軍演習，回頭炒作在野不審國防預算，這招沒有用，因為在野黨沒有不審，反而是在野要幫國軍加薪，綠營卻不加。

郭正亮直言，你認為美國不知道？美國所有單位都接觸過了！前總統馬英九那時兩岸沒有戰爭的危機，把很多預算挪來做經濟建設。兩岸危機是從蔡英文執政時重新開始，但其實蔡英文第一任期，是我們國防預算有史以來最低的四年，等於是和平的12年。

前立委郭正亮。（圖/中天新聞）

郭正亮強調，結果賴清德是國防預算有史以來最高、兩岸危機也最高，不是因為民進黨變多，是因為賴清德才變多，就是兩個壞都在賴清德任內，怎麼都不反省自己？

郭正亮直言，賴清德就是台灣有史以來最危險的總統，而且依賴這種個性，死不認錯、死不認輸，不要以為「正義使命」只有一次，明年上半年搞不好還有一次，而且正義使命軍演為什麼是12月30日？「搞不好就是認為賴清德元旦演講會狂飆！這種人就是這種樣子，永遠不認錯」，因此他喊話在野黨審預算絕對不能讓。

郭正亮最後強調，美國國務卿盧比歐年終記者會大轉向，他會讓賴清德去美國？賴如果明年1到3月去不了美國，會不會又要抓狂？如果到520都去不了美國，是不是又要抓狂？問題在賴清德！因為連民進黨的蔡英文，都沒有這種現象，在野黨沒提過彈劾蔡，所以是人不對的問題，讓台灣的危機不斷出現。蔡英文那次軍演，是因為裴洛西訪台，然而賴清德上任以來3次軍演幾乎都是針對他。

