影/賴清德喊「台灣人有錢又有閒」 郭正亮：脫節了、慌了

總統賴清德21日主動針對韓國大勢女團TWICE來高雄主辦演唱會嗨喊：「台灣人有錢又有閒」，引發爭議，前立委郭正亮認為賴清德已經與人民社會脫節，而且民調不振慌了。

郭正亮24日上 《大新聞大爆卦》。 （圖／中天新聞）

郭正亮今（24）日上中天節目《大新聞大爆卦》表示：「他如果說，我們也希望大家週日週末有熱鬧的活動可以參與，也可以帶動經濟產值，陸客不來不無小補，他如果這樣講大家不會去爭議啦，他扯太遠了！他講大家有錢有閒，其實坦白說去的人大部分是重複的一群人。…所以我的意思是說，他這個主要就是引喻失當啦！連潘孟安都知道，你又扯遠了啊！因為我覺得任何正常人啊像陳其邁就不會講講這麼離譜啦。」

廣告 廣告

賴清德21日稱 「台灣人有錢又有閒」。 （圖／中天新聞）

郭正亮指出：「陳其邁他當然知道高雄的經濟不好嘛，不然幹嘛要辦演唱會？辦演唱會來提高經濟的繁榮，就是因為知道當地的就業不好，所以就要去吸其他縣市的聽眾嘛，陳其邁自己知道他不好講啊，那有沒有賺到錢？有啊，我相信市府的投入、主辦單位的投入，能夠帶進來的產值一定是值得的啦，所以大家也不會去批評陳其邁吧，陳其邁沒招，就弄多一點演唱會，創造其他縣市來的觀光財，這也很難去批評他啦。可是你賴清德，基本面都不看，就是一個煙火秀，你就來哇來的人好多啊，經濟很好。」

賴清德21日稱 「台灣人有錢又有閒」。 （圖／中天新聞）

主持人馬千惠問：「賴清德是只想要做話術上的包裝，還是他真的跟人民跟社會脫節？」郭正亮表示：「脫節啦！他已經完全變了，他失去他當台南市長的敏感度了，這個我認為市長不可能講這種話，因為現在經濟真的不太好，除了高科技的供應鏈之外…他就要去類比到他經濟都很好，這個當然很多人不能接受嘛，因為漲的股票就都是科技股，傳統產業也沒什麼漲哦，高科技的員工確實賺了不少錢喔，可是其他產業苦哈哈，尤其是內需的服務業，還有旅遊業啊，賴清德前一陣子還鼓勵大家去日本，你這個就是胡來嘛！你自己的旅遊業都快死了，你還鼓勵大家去日本？」

郭正亮指出：「所以我覺得賴清德就是想到什麼就說什麼，因為那一刻他想要討好高市早苗，得想得到她的歡心，然後你就在那邊吃生魚片。結果我那天我還去查資料，他那天吃的日本料理分別來自鹿兒島跟北海道，這兩個的輻射值是最高的！所有的日本進口的產品輻射值最高的就這兩個地方，你碰到就怪你倒楣啦！事實上這個不一定有關，可是因為衛福部在他之後就立刻宣佈福島全部解禁嘛，那人家比較認真的就會去查福島食品為什麼中國、韓國一直沒有全面解禁？因為有幾個地方的輻射值還是，單一產品沒有超標，可是問題是這個是累積的，它在你身體裡面會累積，那累積的結果怎樣沒有人知道啊，結果賴清德就全部開放了啊。…所以我覺得，簡單講就是慌了啦，沒有那個很紮實的政績可以來吸引老百姓嘛，或者得到民調嘛，所以他就來混淆視聽啦。」

延伸閱讀

脫口「台灣人有錢又有閒」惹議 郭正亮直言：賴清德脫節了

邱議瑩、林岱樺為何這麼拚？ 郭正亮：她們知道賴瑞隆已內定

2026藍白合成形！郭正亮點名南高屏有贏面