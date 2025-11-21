影/賴清德嗨喊「台灣人有錢又有閒」：所以周子瑜回來表演

韓國大勢女團TWICE週末（22、23日）首次在高雄舉辦演唱會，出身台南麻豆的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演，引發關注。總統賴清德今（21）日特別對此表示，台灣人有錢又有閒，演藝工作者都可以回台灣創作。

賴清德21日受訪。（圖／中天新聞）

賴清德今日晚間到台北大巨蛋秀泰影城觀賞本土電影《大濛》，在媒體聯訪時主動表示：「大家有沒有注意到，周子瑜要回來囉，TWICE的周子瑜，我們台南人，麻豆台南人，要回來表演了。為什麼會回來表演呢？大家有沒有看到，這幾年韓國的天團像BLACKPINK，已經來來回回好幾趟了，香港的巨星、台灣本身的巨星，其實在台灣的演唱會都大受歡迎，這表示了台灣經濟進步，許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票去觀賞，這代表了台灣這幾年來經濟的進步，也提供了本土藝術創作者發揮的空間。」

賴清德喊話：「所以我也非常希望在政府的支持之下，我們台灣的演藝工作者、文化工作者，都可以回到台灣來，在台灣這塊土地大家共同來創作，台灣這塊土地的故事很多，元素也很多，一定可以提供給大家發揮的靈感，我們大家在台灣這塊土地，大家一起來唱台灣的歌、說台灣的故事，讓每一個台灣人都感到驕傲。」

