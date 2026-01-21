(影) 賴清德彈劾案成鬧劇？吳思瑤曝議場畫面：小貓幾隻「自己人都不捧場」

[Newtalk新聞] 立法院今（21）日召開全院委員會，審查國民黨、民眾黨針對總統賴清德所提出的「總統彈劾案」，並主張要求賴清德到立法院列席。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤於臉書發文直言，該場會議形同鬧劇，連提案方自己人都不捧場。





國民黨於昨日發出黨團甲級動員通知，但吳思瑤指出，檢視今日議場出席狀況，民眾黨8席立委「空蕩蕩」，國民黨54席立委到場者也僅「小貓4隻」，顯示藍白陣營對於彈劾案本身並未展現基本動員與嚴肅態度。

吳思瑤並批評，立法院長韓國瑜未加以制止這場「立院大亂彈」，反而陪同演出，形同配合演戲。她直言，「連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看。」





對於總統未配合出席，吳思瑤直言，賴清德總統拒絕奉陪、不隨之起舞，是明智之舉。她也進一步說明，民進黨不為這場鬧劇背書，除發言代表外，黨團成員全員不出席，以實際行動表達立場。





民進黨團書記長陳培瑜則表示，相關法律並無強制規定。她指出，在上週公聽會中已清楚說明，《立法院職權行使法》僅規定立法委員或立法院「得」邀請相關人員出席說明，並非義務性規定。





陳培瑜強調，相關憲法判決亦已明確指出，總統沒有義務到立法院向立法委員進行報告。即便總統有意願出席，相關主題、內容與對話形式，也應由總統自行決定。





陳培瑜最後提到，無論是憲法判決或《立法院職權行使法》，相關規範都已寫得相當清楚，但藍白陣營仍一再造謠、誤用法條，甚至造成資訊扭曲，「這不只是遺憾，是比遺憾更遺憾、比荒謬更荒謬」。

