影/賴清德怕了？要韓國瑜聲援沈伯洋 郭正亮曝內幕：後面有話術

民進黨立委沈伯洋日前遭大陸公安立案調查，引發外界熱議，總統賴清德11日呼籲立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、率領跨黨派委員聲援沈，引發外界討論。對此，前立委郭正亮認為，賴清德的目的是要藉機進行政治鬥爭，在接下來，賴可能就會說國民黨都不支持，「後面有話術」。

總統賴清德。(圖取自賴清德臉書)

針對沈伯洋遭大陸公安立案調查，賴清德11日下午出席工業節慶祝大會前受訪表示，大陸對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛台灣的主權及民主自由，並未違法。賴清德並呼籲韓國瑜應該站出來維護國會的尊嚴，並率領跨黨派的委員聲援沈伯洋。

郭正亮認為，賴清德的喊話並不是出於恐懼，而是試圖藉此進行政治鬥爭。（圖/中天新聞）

對此，11日在中天政論節目《頭條開講》中表示，賴清德的喊話並不是出於恐懼，而是試圖藉此進行政治鬥爭。他預測，賴清德可能會利用此事件來指責國民黨不支持，並稱這背後有話術。

郭正亮還提到，若沈伯洋被控以《反分裂國家法》，許多國家可能會視其為政治犯，不會進行引渡，但如果是其他刑事罪名，情況則會更加複雜，因為這就會牽扯到一般國際刑事合作中，國與國之間相互幫忙的問題，因此郭正亮直言，所以還是要看真正判刑的是什麼罪。

