影/賴清德怕了？要韓國瑜聲援沈伯洋 郭正亮曝內幕：後面有話術
民進黨立委沈伯洋日前遭大陸公安立案調查，引發外界熱議，總統賴清德11日呼籲立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、率領跨黨派委員聲援沈，引發外界討論。對此，前立委郭正亮認為，賴清德的目的是要藉機進行政治鬥爭，在接下來，賴可能就會說國民黨都不支持，「後面有話術」。
針對沈伯洋遭大陸公安立案調查，賴清德11日下午出席工業節慶祝大會前受訪表示，大陸對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛台灣的主權及民主自由，並未違法。賴清德並呼籲韓國瑜應該站出來維護國會的尊嚴，並率領跨黨派的委員聲援沈伯洋。
對此，11日在中天政論節目《頭條開講》中表示，賴清德的喊話並不是出於恐懼，而是試圖藉此進行政治鬥爭。他預測，賴清德可能會利用此事件來指責國民黨不支持，並稱這背後有話術。
郭正亮還提到，若沈伯洋被控以《反分裂國家法》，許多國家可能會視其為政治犯，不會進行引渡，但如果是其他刑事罪名，情況則會更加複雜，因為這就會牽扯到一般國際刑事合作中，國與國之間相互幫忙的問題，因此郭正亮直言，所以還是要看真正判刑的是什麼罪。
喊話韓國瑜聲援沈伯洋！網挖出「邱議瑩潑水」黑歷史開嗆賴清德
總統賴清德昨日針對大陸對民進黨立委沈伯洋的調查事件，呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。此言論引發國民黨團的不滿，更有粉專更翻出過去韓國瑜被綠委邱議瑩踐踏的事件，砲轟「當我們免洗筷484」。中天新聞網 ・ 1 天前
陸嗆抓沈伯洋！賴清德呼籲聲援 名醫：第一品牌要靠韓國瑜抗中保台
民進黨立委沈伯洋近日遭大陸列為「台獨頑固分子」，官媒央視日前更表示將透過國際刑警組織等管道展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，總統賴清德今（11）日喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」。對此，胸腔科名醫蘇一峰發文驚呼，民進黨竟要靠韓國瑜「抗中保台」。中天新聞網 ・ 1 天前
「沈伯洋案」竟扯韓國瑜 陳鳳馨批賴耍陰招：兩岸出問題要找你啊
大陸近日以「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並揚言透過國際刑警全球通緝。總統賴清德昨（11）日接受聯訪時表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，並點名立法院長韓國瑜「能夠站出來維護國會的尊嚴」。對此，資深媒體人陳鳳馨傻眼表示，憲法明文規定，擁有國防、外交、兩岸（事務）統帥之權的人就是總統，如今賴卻卸責在韓身上，質疑「今天選總統出來，難道不就是要解決問題的嗎？」中時新聞網 ・ 1 天前
賴籲韓「聲援沈伯洋」 網出征嗆：到底誰是總統？
大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋立案調查，引發外界熱議，在今（11）日，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、應率跨黨派委員來聲援沈，許多網友也在賴的貼文留言，但當中有不少負面內容，包括「總統是幹什麼用的，什麼都推」、「現在到底誰是總統」。中時新聞網 ・ 1 天前
恐怖情人再犯案！不滿女友想分手痛下殺手 17年前相同手法勒斃情人
桃園市平鎮區10日清晨發生一起凶殺案。李姓男子17年前勒斃女友被判刑18年半，關押10年後2019年假釋出獄，沒想到，這個月10日又因另起感情糾紛，勒斃周姓女友，遭羈押禁見。駭人的是，兩條人命犯案同樣中廣新聞網 ・ 1 天前
中國跨境追捕／央視鎖定沈伯洋 成對台擴張「心理戰」訊號
中共近期對台動作頻頻，繼上月以從事分裂國家犯罪活動為由，將民進黨立委沈伯洋立案偵查後，中共官媒《央視》更拍攝長達7分鐘的紀錄片「起底」沈伯洋，並揚言將對其發布通緝令，甚至透過國際刑警組織在全球範圍抓捕。而這些威嚇舉動無非成為中共對台擴大「心理戰」與「輿論戰」的訊號。鏡報 ・ 1 天前
賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋 謝寒冰：丟不丟人？有種自己上
大陸重慶公安宣布對「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋立案調查，央視9日並發布「起底台獨沈伯洋」影片，引用專家觀點提及可透過國際刑警組織展開全球抓捕，總統賴清德今（11）日對此喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，時事評論員批賴清德應該自己表態。中天新聞網 ・ 1 天前
批賴清德消費沈伯洋 韓國瑜：自己生病讓別人吃藥
韓國瑜第一時間未回應，今日罕見舉行記者會，與副院長江啟臣接受媒體提問，韓國瑜強調，身為立法院正副院長，對每一位立委在院內言論自由、人身安全，還有在質詢、關切國家大事時，不受到恐嚇威脅，這是立法院長職責所在，一定會盡全力保護好每位立委權責權益，這點無庸置疑...CTWANT ・ 20 小時前
沈伯洋遭跨國鎮壓 邱垂正：朝野應齊聲譴責
民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案調查，賴清德總統認為立法院長韓國瑜應率領跨黨派立委予以聲援。陸委會主委邱垂正今天(12日)在立法院受訪表示，面對中共對台灣民眾的「集體脅迫」，朝野應團結齊聲譴責中共的「跨國鎮壓」作為，全體國人也應一起保護遭到中共「精準打擊」的個案。 針對民進黨立委沈伯洋被中國立案調查，甚至威脅全球通緝一事，陸委會主委邱垂正指出，沈伯洋長期為台灣發聲，做了很多守護台灣、反對中國併吞的事，引來中共的立案調查，這是典型的「跨國鎮壓」。 邱垂正表示，中共此舉是針對所有台灣民眾的「集體脅迫」，試圖藉此威嚇與分化台灣，因此朝野與全國都應團結一心，將挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更有韌性，邱垂正說：『(原音)面對中共跨境鎮壓，我們不但要齊聲譴責中共的跨境鎮壓這種作為，同時我們也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵略的決心。』 邱垂正認為，對於遭到「精準打擊」的個案，國人都應該要保護他們、維護他們的權益，別讓中共的恫嚇跟分化得逞。 邱垂正指出，中共對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心保證每位國民的安全，請國人放心。 邱垂正並表示，「這是國際間反跨境鎮壓一個很好的案例」，因此，政府會努力對外說明台灣會中央廣播電台 ・ 1 天前
反制中共跨國鎮壓恫嚇 陸委會：將與國際友盟合作
（中央社記者李雅雯台北12日電）中共點名將對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕。陸委會表示，中共對台不具備司法管轄權，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中共濫用「全球協緝」制度。中央社 ・ 1 天前
沈伯洋案「解鈴還需繫鈴人」 國民黨團：請賴總統拿掉「這句話」
中國大陸官方日前指控民進黨立委沈伯洋，涉犯「分裂國家罪」，除了立案調查，更揚言展開全球通緝抓捕！總統賴清德昨呼籲立法院長韓國瑜，要站出來維護國會尊嚴。國民黨立院黨團今（12）日回應：「解鈴還需繫鈴人」中廣新聞網 ・ 1 天前
被賴清德點名站出來！韓國瑜貼影片：主人不要鞭打我，我會加快步伐
[Newtalk新聞] 對於總統賴清德點名立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，站出來聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今(12)日貼出談書法影片稱，「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」。這是他擔任立法院軮的心情，「老牛知道太陽要下山了，主人不要鞭打我，我自己會加快我的步伐」。 對於中國重慶公安立案要調查民進黨立委沈伯洋，央視拍片嗆發紅色通緝令，賴清德昨日呼籲立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋委員，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。 不過，韓國瑜接任立法院長後，除了上任記者會後，很少接受媒體訪問。他今日在臉書貼出一段書法影片。貼文指出，老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩。颱風天上班的大家一起加油！ 影片裡，韓國瑜在院長辦公室表示，「這幅字畫，我特別請國內名書法家張炳煌教授幫我寫的，代表我的心情。「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」。老牛知道太陽要下山了，主人不要鞭打我，我自己會加快我的步伐。象徵我的心情，擔任立法院院長，像條老牛一樣，知道自己年紀已經大，青春年華不再」。 韓國瑜說，「那剩新頭殼 ・ 1 天前
賴要韓國瑜聲援沈伯洋 粉專翻出「邱議瑩潑水」嗆：當我們免洗筷？
大陸重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，對民進黨立委沈伯洋立案調查，甚至放話透過國際刑警組織等，展開全球追捕。賴清德總統昨（11）日向立法院長韓國瑜喊話「站出來維護國會尊嚴」，引來立法院國民黨團不滿，還有粉專更翻出過去韓國瑜被踐踏的事件，砲轟：「當我們免洗筷484！」中時新聞網 ・ 1 天前
賴清德無力聲援沈伯洋向韓國瑜「喊話求援」 藍委建議立院成立「兩岸事務因應對策小組」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導賴清德總統昨天呼籲立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴與言論自由」，盼韓率領跨黨派立委聲援被中國通緝的民進黨立委沈伯...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
