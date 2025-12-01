影／賴清德打破魔咒翻轉2026？ 蕭旭岑：用這招直球對決

蕭旭岑接受王淺秋訪問，直指賴清德又想要分化在野跟藍軍。

前總統陳水扁大讚賴清德是最會打破魔咒的總統，2026可望翻轉藍綠版圖，國民黨副主席蕭旭岑呼籲選舉到了又在搞分化，但只要站穩腳步，認同中華民國，堅守兩岸和平就能破解。（請聽AI報導）

蕭旭岑今天（1日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問，直指賴清德又想要分化在野跟藍軍，呼籲必須站穩腳步，認清誰是和平派，誰想把兩岸拖入戰火。

蕭旭岑指出，民進黨跟賴清德的策略就是在分化藍白跟藍營內部，不斷在立法院搞事，逼在野黨在軍購案表態是不是愛台灣，呼籲藍軍站穩腳步，堅守中華民國兩岸和平派，綠營就是違反中華民國憲法，把台海拖入戰火的那一派。

廣告 廣告

針對民團正在連署廢止的憲訴法及選罷法修法公投，民進黨團表態不會是局外人，蕭旭岑直言賴清德其實只有一張牌可以打，就是抗中保台牌，不管是宣布追加國防預算，恐嚇台灣要步入戰爭，憲訴法公投也是如此，這張牌一路從2026打到2028，雖然民眾已經麻痺，但還是一直推動，就是想刺激在野黨，希望達到分化效果。