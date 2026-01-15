（影）賴清德接見日本前官房長官加藤勝信 盼深化臺日情誼、擴大科技經貿合作

[Newtalk新聞] 賴清德總統今（15）日下午接見日本前內閣官房長官加藤勝信眾議員一行，感謝日本高市早苗首相在國際場域持續支持臺日友好，並展現對臺海和平的重視。賴清德盼雙方在既有成果基礎上，擴大科技與經貿合作，持續深化臺日情誼。





賴清德首先歡迎加藤眾議員首次訪臺，以及西銘恒三郎眾議員與福原淳嗣眾議員再度來訪，展現對臺灣的熱情與堅定支持。他提到，在COVID-19疫情期間，加藤眾議員擔任內閣官房長官，積極推動日本政府無償提供臺灣數量龐大的疫苗，協助臺灣度過疫情考驗，這份情誼臺灣人民始終銘感於心，賴清德代表臺灣人民再次向加藤眾議員及日本政府表達感謝。

賴清德表示，面對中國威權勢力不斷對外擴張，特別感謝高市早苗首相多次在國際重要場合表達對臺日友好的支持，展現對臺海和平穩定的重視。相信在高市首相帶領下，臺日未來定能在更多領域擴大合作、深化交流，為印太地區和平穩定做出貢獻。





賴清德指出，高市首相上任後宣布鎖定人工智慧、半導體及航太等「17項戰略產業領域」進行重點投資，這與他提出的「五大信賴產業」高度契合。去年12月，雙方簽署「臺日數位貿易協議」及「地區海關合作備忘錄」，代表未來在區域安全、經濟安全及高科技產業等面向，都有更多、更大的合作空間。





最後，賴清德再次感謝加藤眾議員、西銘眾議員及福原眾議員對臺日國會交流的長期努力，並盼雙方在過去豐碩成果上繼續深化情誼。值此日本新年開春之際，也祝福訪賓金馬迎春、萬事如意。





加藤勝信眾議員致詞時感謝賴清德撥冗接見，並指出去年多個自民黨訪團陸續訪臺，賴清德都親自接見，充分展現對臺日關係的高度重視，令人感動。他提到，去年APEC經濟領袖會議期間，高市首相曾與臺灣領袖代表林信義資政就經濟、防災等領域合作進行交流。臺日不僅共享基本價值，在經貿合作、人員交流等方面關係緊密，更是彼此在困難時相互扶持的重要夥伴，尤其在311東日本大地震及熊本地震期間，臺灣率先伸出援手，去年11月針對日本食品進口回歸正常管制措施，對受災地區民眾帶來莫大鼓舞。





加藤勝信表示，台積電熊本廠已成為雙方經濟合作重要象徵，該廠前年已啟動量產，期待未來進一步擴廠發展。他期盼臺日在投資、人員交流及供應鏈韌性等多元領域深化合作，並感謝臺灣在新冠疫情期間提供防疫物資，以及分享數位轉型與公共衛生經驗，促使日本積極推動醫療數位轉型。期盼雙方未來持續在公共衛生與防疫領域攜手，於WHO等國際組織層面密切合作。





加藤勝信談到，去年大阪關西萬博在臺灣支持下圓滿成功，未來也期待在橫濱國際園藝博覽會等活動中持續交流。根據民調顯示，臺日雙方對彼此好感度皆處於高點，被認為是歷來關係最好的時期，期盼未來繼續維持友好關係。





訪賓一行由總統府資政暨「臺灣日本關係協會」會長謝長廷、外交部長林佳龍及「日本臺灣交流協會」台北事務所代表片山和之陪同，前來總統府晉見賴清德，總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

