影/賴清德最新民調出爐 郭正亮曝國民黨最大問題嘆：要怎麼得分？

最新民調顯示，賴清德總統的執政滿意度46%，不滿意度為48%，引發討論。前立委郭正亮指出，國民黨不會利用有利的情勢來為自己辯護、加分，「你要怎麼得分？」

賴清德。（圖／中天新聞）

郭正亮今天（2日）在中天節目《大新聞大爆卦》表示，藍白的宣傳沒有一個主調，而民進黨的基調則非常清楚，就是「抗中保台」，再加上「台美關稅談判大成功」。那國民黨在幹什麼呢？「我覺得國民黨最大的問題，也包括民眾黨，比如柯文哲講話都在批評國民黨，然後國民黨我也不知道是誰講話為主。」

郭正亮指出，國民黨不會利用全世界反對川普的氛圍幫自己加分，大家希望兩岸能夠好好談，國民黨也不敢為自己辯護，「那你要怎麼得分？」民調之所以會呈現出這樣的結果，就是因為民進黨的訴求清楚，股市確實也站上高點，「國民黨的文宣非常糟，沒有盡全力」，明明有對國民黨有利的條件，「你竟然還不會得分，就知道這個政黨有多不會宣傳！」

郭正亮。（圖／中天新聞）

郭正亮說，他不認為是民進黨厲害，而是明顯有一些對國民黨有利的跡象出現，但國民黨卻未能將此轉化成主流民意，「這坦白講是宣傳能力出問題」。

