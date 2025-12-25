影/賴清德轟在野不審總預算 洪孟楷批情勒：把軍警消編列就立刻審

總統賴清德今（25）日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，罕見地對在野黨砲轟，提到8年1.25兆元國防特別預算，不但在立法院程序委員會4度封殺，明年度中央政府總預算案至今也未排審。對此，國民黨立委洪孟楷直批賴總統此舉根本是「情勒」，而且總預算案目前是擱置而非退回，主因就在於中央未把軍人加薪及警消人員退休補貼預算編入，這要在野黨怎麼審查？

國民黨立委洪孟楷。（圖／中天新聞）

賴清德指出，中央政府總預算應該要迅速付委，今天是12月25日，距離12月31日只剩最後6天，憲法明文規定立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完，但現在連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會。賴清德強調，如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展、人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？

總統賴清德。（圖／中天新聞）

對此，洪孟楷今日在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》回應，強調總預算案是「擱置」在程序委員會而非「退回」，最主要的原因就在於，中央政府編列的最預算，並未把「軍人加薪」相關預算編列，以及「警察人員人事條例」第35條修正案，未把應給警察、消防等相關人員的退休補貼納入。預算並未把應有的軍警福利依法編列，這屬於違法編列，在缺乏這些必要項目下，立法院應如何進行審查？

洪孟楷表示，中央總預算從2016年馬政府時代的1.9兆，到現在民進黨執政9年已增加到超過3兆，多了1.1兆是多麼龐大的一筆數字，而且在這樣的情況下，中央卻未把立法院三讀通過的軍人加薪和警消人員納入，他質疑若是連最基本的軍警消都未照顧到，是要如何照顧全國人民。

洪孟楷表示只要中央把軍警消的預算編入立法院就會立刻審查總預算。（資料照／中天新聞）

洪孟楷批評，執政黨將本可做的事情「故意不做」，將責任轉嫁給民眾，挑起民眾與在野黨的對立，此舉是為了「政治鬥爭」和「政治情勒」。洪孟楷強調，只要中央用追加預算、補編的方式，送進來立院就立即審查，如今是你們自己停擺、不依法行政，其實要解決這件事真的很簡單，就是依法編列，立法院就會立刻審查。

