影/賴清德酸鄭麗文糗了？稱徐蚌會戰死55萬人 歷史哥打臉：事實是17萬

總統賴清德昨（22）日臉書發文緬懷黃百韜將軍，不過他提到當時徐蚌會戰期間，短短66天犧牲55.5萬國軍。對此，名嘴「歷史哥」李易修揪出數據打臉，賴清德所指的55.5萬指的是「傷亡與損失」，實際傷亡人數是17.1萬人，他忍不住開酸，「這些歷史他賴清德懂嗎？他只是為了噁心鄭麗文啊！」

歷史哥李易修。（圖／中天新聞）

賴清德在臉書發文提到，在國防大學、陸軍官校的校園中，都有一座名為「百韜樓」的建築。這個命名，是為了紀念黃百韜將軍。

他說，黃將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍。當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短66天內，犧牲約55.5萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。

總統指出，在徐蚌會戰的激烈攻防中，面對彈盡援絕的困境，黃將軍展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信念，所展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒。

對於賴清德指稱，當年徐蚌會戰犧牲55.5萬國軍一事，「歷史哥」李易修今日在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》提出數據糾正。根據紀載，徐蚌會戰實際傷亡人數是17萬左右，其他則是被俘虜、投降和倒戈，並非戰死犧牲，「只懂長毛象跟金獸歷史的人」對歷史不會有多好，建議對其歷史言論「笑笑就算了」。李易修更批評，賴清德為「噁心鄭麗文」而引用不實歷史，連維基百科都沒看完。

總統賴清德22日在臉書發文稱徐蚌會戰犧牲55.5萬國軍。（資料照／中天新聞）

李易修表示，徐蚌會戰在大陸被稱為淮海戰役，根據維基百科資料顯示，實際上國軍被俘32萬，傷亡17萬，投降3.5萬，倒戈2.8萬。李易修強調，傷亡人數與損失人數不盡相同，應嚴格區分。

李易修進一步提到，徐蚌會戰國軍失敗的主因是將領「作壁上觀」，而非吳石的情報洩漏。當時國軍各部隊被「各個擊破，各個包圍」，補給中斷、士氣崩潰，導致大量部隊「不戰而降」。而且當年蔣介石聲稱「80萬對60萬優勢在我」，但國軍因將領「各懷西斯鬼胎」而土崩瓦解。

李易修認為，賴清德「過得太順」，已從當年「拼命死苦讀書」的形象轉變為「自卑自強自信自大自狂」。他質疑民進黨過去藉白色恐怖批評國民黨，但自身平反共諜的行為（蔡英文政府曾平反400多名共諜）卻前後矛盾。

李易修預測民進黨最終可能徹底毀在賴清德手裡。（資料照／中天新聞）

李易修直言，他很樂見賴清德繼續討論歷史，因為這樣就能讓台灣人重新探討國共內戰、白色恐怖、蔣介石功過等議題，尤其賴清德講愈多，愈凸顯其毫無內涵與水準，造成之後掉票、丟分，他強調在現今這個字媒體時代，「真理愈辯愈明」，透過辯論可為台灣找到更好、更實際的新出路，李易修甚至預測，「民進黨最終可能徹底毀在賴清德手裡」。

