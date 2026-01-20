（影）賴清德頒授特種大綬景星勳章 表彰捷克前眾議長艾達莫娃深化臺捷友誼卓越貢獻

[Newtalk新聞] 賴清德總統今（20）日下午在總統府頒授捷克前眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）「特種大綬景星勳章」，表彰她長期以來為深化臺捷友誼所做的卓越貢獻。賴清德強調，近年臺捷在經貿、投資、科技、航空等領域合作持續深化，顯示雙方夥伴關係不僅建立於共同價值，更具備實質且長遠的經濟潛力，期盼未來持續共同創造更多合作契機，為臺捷深厚情誼寫下新篇章。





賴清德在致詞時首先代表臺灣人民熱烈歡迎艾達莫娃前眾議長再次來訪，並表示非常榮幸能代表政府頒授這項勳章，感謝她多年來為深化臺捷兩國友誼的卓越貢獻。

賴清德特別提到，3年前艾達莫娃前眾議長面對外界強大壓力，仍毅然率領超過160人的代表團訪問臺灣，為臺捷關係揭開嶄新里程碑。她當時演說中強調「與臺灣同舟共濟」的精神，至今仍深深感動臺灣社會。2023年，賴清德與艾達莫娃前眾議長一同參觀淨零城市展時，曾引用她所說「臺灣與捷克今天站在一起、未來站在一起、未來任何情況都會站在一起」，今天雙方再次在總統府見面，更證明這份友誼已跨越時間與空間，變得更加穩健、深厚。





賴清德指出，艾達莫娃前眾議長長期在國際場合為臺海和平與印太安全勇敢發聲，在捷克國會積極推動友臺決議、支持臺灣參與國際組織，並親自促成故宮文物在捷克展出。這些行動都是「與臺灣同舟共濟」情誼的具體展現，臺灣人民將永遠銘記在心。





賴清德進一步表示，近年臺灣與捷克在經貿、投資與科技合作持續深化，雙方簽署的多項合作備忘錄已逐步展現成果，越來越多臺灣企業擴大對捷克投資，航空與產業合作也持續推進。這些成果顯示臺捷夥伴關係不僅建立在共同價值，更具備實質、長遠的經濟潛力。未來臺灣將持續與捷克共同努力，創造更多合作契機。





賴清德也分享艾達莫娃前眾議長去年10月出版的新書《我不是糖做的，也不是鐵做的》，書中提到民主國家與臺灣交往並非挑釁中國，而是履行對民主與自由的承諾，這種「民主國家不會讓臺灣孤單」的信念令人深受感動。賴清德強調，即使暫別政壇，艾達莫娃前眾議長未來仍將是臺捷合作最重要的推手之一，並重申無論今天、未來或任何情況，臺灣都會與捷克及所有民主夥伴站在一起。最後再次歡迎艾達莫娃前眾議長來臺，並祝福此行圓滿成功。





艾達莫娃前眾議長在致詞時表示，今天非常榮幸接受賴賴清德親頒「特種大綬景星勳章」，懷抱由衷感謝與對臺灣及臺灣人民的崇高敬意接受這份榮耀。她提到，來自捷克這個從自身歷史中深刻體會自由可貴的國家，她深知捍衛民主、人權，以及每個國家自主決定未來權利的重要性，因此臺灣在捷克心中占有非常特殊地位，是共享價值、勇氣，並相信開放與和平世界的夥伴。





艾達莫娃前眾議長讚揚臺灣是一個卓越的國家，堅強、創新且充滿韌性，同時展現開放、善良並富有人文關懷，所到之處都能感受到臺灣人民的溫暖、尊嚴與堅定。她表示，臺灣社會證明即使在充滿挑戰的時代，民主依然能蓬勃發展；當自由建立在責任與相互尊重之上，將發揮最大力量。她表達對臺灣及臺灣和平未來的衷心支持，認為臺灣值得在安全、尊嚴與繁榮之中生活，自由塑造自身命運，並充分為全球社會作出貢獻。





艾達莫娃前眾議長強調，這枚勳章不僅是她個人殊榮，更視為臺灣與捷克友誼的象徵，也是一項持續在兩國、雙邊文化與人民之間搭建更多橋梁的承諾。最後再次感謝賴總統給予這份非凡榮譽，並祈願臺灣未來持續在和平、自由與信心之中繁榮昌盛。





在場觀禮者包括捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）、歐洲價值安全政策中心台北辦事處主任葉皓勤（Marcin Mateusz Jerzewski），以及總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人。

