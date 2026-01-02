影/賴清德頻罵藍白 王鴻薇痛批：雙標又拒接善意球

國民黨立委王鴻薇今（2）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》，砲轟總統賴清德情緒失控，批評其從去年十二月開始在所有公開場合痛罵藍白，顯示心理狀態異常。王鴻薇更質疑賴清德雙標行為，一邊批評彈劾浪費時間，卻對自己主導的大罷免行動從未道歉。

國民黨立委王鴻薇。（圖／中天新聞）

王鴻薇觀察賴清德近期表現，發現其在媒體採訪、錄影片及重要文告中都在痛罵藍白，「我就在想說他在這樣的公開場合都把我們罵成這樣，在家裡是不是罵得更兇？」她認為賴清德完全沒有反省能力，過於自我中心，未能認知自己在朝野僵局中扮演的關鍵角色。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

針對賴清德在元旦文告中批評彈劾浪費時間，王鴻薇反擊質疑：「你搞一整年的大罷免在幹嘛？」她指出，柯建銘已證實賴清德每週聽取大罷免報告，完全掌握並運籌帷幄，「如果你認為彈劾是浪費時間，請問大罷免呢？你從未為大罷免失敗向社會道歉。」

關於總預算爭議，王鴻薇強調解決方案很簡單，只要將軍人加薪、退休警消所得替代率提高等法定預算編入即可，「這些都是經過行政院長副署、總統府公告實施的法定預算，但賴清德拒絕協商，寧願搞違法的憲法法庭。」

王鴻薇最後指出，化解朝野僵局的關鍵就在賴清德，但他顯然沒有病識感。即使在野黨釋出善意，如鄭麗文出席元旦升旗典禮，賴清德也不願接球，「人家發了善意球過去，他不願意接，寧願讓它落空，還要殺一個惡意球回來。」

