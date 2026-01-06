影/賴瑞隆喊「我是國民黨最怕的人」 侯漢廷酸：學校的小朋友最怕你

民進黨高雄市長初選白熱化，綠委賴瑞隆日前在鳳山舉辦大型造勢活動，並稱自己才是國民黨最怕的人選，是真正能贏藍委柯志恩的人。台北市議員侯漢廷直呼，國民黨有怕他嗎？「學校的小朋友最怕你這個爸爸！」

賴瑞隆日前在鳳山造勢。（圖／翻攝賴瑞隆臉書）

對於賴瑞隆在造勢活動上的言論，侯漢廷今天（6日）在中天節目《大新聞大爆卦》表示，賴瑞隆應該是屈居弱勢了，絕對不是像他所說的是最厲害的、國民黨最怕他，否則何必要辦這一場造勢大會凸顯自己的聲量呢？當然是因為目前整體對他看壞，所以他才必須要召集這麼多里長，動員支持者，告訴大家他還在。

侯漢廷。（圖／中天新聞）

侯漢廷說，賴瑞隆擔任立委表現的好壞，和他小孩的表現是兩回事，要分開來看，但問題在於，他身為一個政治人物，面對自己的小孩出了這件事情的時候，他的處理能力、方式和態度都是大錯特錯的，沒有及時止血、沒有先對受害者家長道歉，反而是開記者會，且他竟然還在記者會上向自己的小孩道歉，然後又出現一群豬隊友，是大家在霸凌賴瑞隆的小孩，那怎麼不想一下受害的小朋友？前幾天受害家長又出來講，並沒有這回事。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

侯漢廷指出，這件事情對賴瑞隆非常傷，他才必須要出來造勢，不過大家都聚焦在他說自己是國民黨最怕的人，「有嗎？國民黨有怕他嗎？好像沒有。這個就是一句話反殺，學校的小朋友最怕你這個爸爸。在網路上或者說媒體的攻擊上，一句話就會回應掉跟消解掉，這對他非常不利。」

