影/賴瑞隆道歉哭了！徐巧芯曝BUG嘆「為時已晚」：傷害恐更大

表態參選高雄市長的綠委賴瑞隆，其子遭爆涉校園霸凌，他今天再度召開記者會致歉，還一度聲淚俱下，引發討論。對此，藍委徐巧芯直呼「為時已晚」，並指賴瑞隆的記者會有個非常大的BUG，而他想靠賣慘博取同情止血，但恐怕不僅沒太大效果，此事對他的傷害可能還會越大。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

徐巧芯今天在中天節目《週末大爆卦》表示，賴瑞隆的記者會有一個非常大的BUG，他說因為自己的身份，所以不會介入校園裡的事情，「如果你去介入學校的事情，是利用你的職權，讓你的孩子明明犯錯但是卻不需要有任何的處置，這叫介入學校事務；但是如果今天你的孩子霸凌了別人，你身為家長、作為一個管教者，管教你的孩子，要求你的孩子去向對方的孩子、父母誠摯道歉，這不叫做介入學校事務，這叫做身為一個爸爸去管教自己的小孩。」然後，還要撫平對方孩子跟家長的傷痛。

廣告 廣告

賴瑞隆以手臂撞擊徐巧芯。（圖／翻攝自賴苡任臉書）

徐巧芯質疑，如果賴瑞隆平常就有好好的陪伴教育、教導孩子，沒有縱容他去霸凌別人的話，那今天還會出現這樣子的事情嗎？「我覺得這其實就有一點點恐龍家長的味道在裡面了，現在在哭，第一個是為時已晚，第二則是很多民進黨側翼想要幫賴瑞隆說話，但卻是讓賴瑞隆更被大家討厭跟看不起。」

徐巧芯認為，賴瑞隆想要用賣慘的方式博得大家的同情，但大家又同情不起來，因為很多人都曾被同學霸凌過，或者看到自己的小孩曾被霸凌，所以大家看到這樣的事情，心裡會有共鳴，「就是會覺得怎麼會有這樣的家長？」

徐巧芯。（圖／中天新聞）

徐巧芯更說，賴瑞隆作為一個爸爸都已經不及格了，更何況擔任立委，甚至說未來還想要選市長？最嚴重的是，他口口聲聲說接下來會用心陪伴孩子，但他也未表態退選高雄市長，如果他真的選上高雄市長，只會比當立委時不知忙幾百倍，那要怎麼陪伴孩子？因此，他的說詞邏輯不通，又自我矛盾，只是為了讓自己在初選中能夠止血，並沒有真正的要面對孩子涉及霸凌的問題，「我覺得這件事情對賴瑞隆的傷害，反而在他開了記者會之後，越來越大！」

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

鄭麗文2026目標至少攻下南二都 月底前公布南高屏參選人

盧鄭同框藍粉嗨翻！盧秀燕兩度籲團結挺鄭麗文 鄭笑喊：盧就是太陽

賴清德喊保留中華民國國號無需宣布獨立 鄭麗文嗆：下架台獨黨綱