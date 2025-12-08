影/賴瑞隆道歉止血太晚了！馬德曝原因：犯3大錯
有意參選明年高雄市長選舉的綠委賴瑞隆近日因其8歲兒子涉入校園霸凌事件而受到廣泛關注，他昨日下午哽咽道歉，晚間表示他已和女孩媽媽當面表達歉意，希望相關指控可到此為止。然而，媒體人林宸佑（馬德）指出，賴瑞隆在處理此事件中犯下3大錯誤，且驚覺情況轉變的時間也太晚，還放任綠營議員護航，最後導致火愈燒愈大。
林宸佑7日在《馬德有事嗎》節目表示，原本受害家長都無意見面，但不曉得賴瑞隆下了哪些工夫，能讓受害家長出面，讓賴瑞隆能跟她道歉。不過仍舊尊重這位媽媽的態度，畢竟受害家長一開始最想要得到的結果，就是賴瑞隆向他們鞠躬道歉，也是當初爆料的目的。至於後續處理狀況，林宸佑直言就留給高雄市民來做判斷，是否適合做高雄市長。
林宸佑接著指出，賴瑞隆在處理這件事情上面犯了3個錯誤，首先，賴瑞隆對於兒子霸凌事件的麻木不仁，從10月到12月發生的三起霸凌事件，賴瑞隆似乎未能察覺妻子在處理上出了很大的問題。其次，賴瑞隆在記者會上提到「上周五驚覺情況轉變，才親自出馬處理」，這樣的反應讓人質疑賴瑞隆在這段時間內究竟忙於何事，而忽視了家庭事務。
最後，林宸佑強調，賴瑞隆還放任民進黨議員為其護航，但問題是對方的受害者也是一個8歲小孩，那位8歲女童就活該被校園霸凌？這種解釋說不通。這樣的做法不僅無助於事件的解決，反而讓輿論壓力進一步加大。
林宸佑更批評，那些護航的民進黨議員自以為是啦啦隊，還砲轟媒體「怎麼可以公審8歲小男孩」，他要說不要偷換概念，大家所質疑的是賴瑞隆怎麼處理霸凌。那些民進黨議員以為在當啦啦隊，殊不知根本是在把賴瑞隆拉下火海。林宸佑直言，三大錯誤包含麻木不仁、二是出手時機也太晚了、三是放任綠營繼續亂護航，結果讓這一波火愈燒愈大。現在要止血、要滅火？就來看下一波民調做出來，是不是真的能好好滅火。
《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》
◆保護專線：113／110
◆反霸凌專線：1953
◆法律扶助基金會：02-412-8518
◆若發現兒少遭受不當對待，請撥打保護專線：113
