影/賴瑞隆遭揭兒涉霸凌是綠營內爆？郭正亮：若被發現施壓就完了

有意參選高雄市長的綠委賴瑞隆，近日遭爆其子女涉校園霸凌，他7日也向受害父母道歉，引發討論。前立委郭正亮認為，這件事十分詭異，根本是民進黨「內爆」，若藍營得知一定很快就會爆料，且賴瑞隆未來若被發現曾施壓教育局，「就完了」。

郭正亮今天（8日）在中天節目《大新聞大爆卦》表示，這個新聞出來蠻詭異的，因為事情是在10月就發生，但12月才被爆出來，「我認為這個根本就是民進黨內爆，因為國民黨議員如果知道早就爆了啦！」，因為民進黨將要進行初選民調，「所以這個很明顯是1個月前的深水炸彈。」郭正亮認為，賴瑞隆的未來很不確定，「因為只要被查出來在這一個月裡面有跟教育局施壓，你就完了」，且爆料方手上應該還有別的東西。

郭正亮指出，這次綠營高雄市長初選，市長陳其邁、前行政院長蘇貞昌、前總統陳水扁合力支持邱議瑩，本來賴瑞隆背後主要的力量是陳菊，但陳菊身體不好，沒有辦法出很大的力，沒有陳菊，力量不是很夠，「所以，撐得住嗎？」

