影》賴稱陸「實力不到」 帥化民曝最大憂慮：這話能安撫人心嗎

帥化民強調坑道對打城鎮戰的重要性。圖為國軍「漢光41號實兵演習」第7天，金防部7月15日重啟建構於坑道中的花崗石醫院，演練戰時大量傷患救援狀況，藉以強化官兵面對壓力情境下的判斷與應處能力。（資料照／于家麒攝）

總統賴清德28日接受綠媒專訪稱，中國大陸幾十年來未越雷池一步是因「實力不到」，中共解放軍隨即啟動代號「正義使命-2025」軍演打臉。退役中將帥化民指出，烏克蘭憑藉既有煤礦坑道能打城鎮戰，台灣本島來得及做地下工事嗎？武器來不及到貨，不如先給國軍加薪。

「你就這個話，能夠安撫人心嗎？」帥化民30日受訪表示，中國大陸如果「實力不到」的話，他能夠那麼快、幾十條船一下就到你家門口？「因為你不是軍人，你不知道啊！」這個要經過長期、以前多次的軍演訓練，跟準備好的預定計畫，才能夠一夜之間就來了。

帥化民指出，通常大軍作戰，要準備很久的，「你怎麼說他沒有能力呢？」現在還有一個問題，中國大陸發展的新科技武器，樣樣都剋制美國。中國大陸的六代機已經出來了，五代機已經數量很多了；美國的五代機已經停產了，六代機還沒辦法做！航母退休了，沒有辦法補充，川普還在吹他那個「戰略艦」，不知到哪一年才做得出來？

帥化民直言，他擔心的就是我們現在的國安團隊還有國防部，並沒有找出一個真正能夠防衛台灣的方法、跟戰略構想，有這個構想才會有投資。與其把1兆多的國防預算，去買那些沒有用的武器，不如給國軍官兵加薪，然後優秀人才能進來，才有願意戰爭的意志力。

帥化民提到，第二個就是大量做碉堡、做工事，烏克蘭能撐那麼久，一是人口多，二是利用城鎮，他的城鎮不是一般的城鎮，幾個打得比較久的，都是下面有煤礦的，所以他天然挖的坑道就很多，他的兵可以神出鬼沒，在各個地方出現，你炸他炸不到。這也是我們在金門、馬祖的經驗，所以台灣要打算固守的話，就應該做很多地下工事。那現在做來不來得及？採購武器來不來得及？

