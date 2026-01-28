影/賴警告若翻關稅談判成果恐15%變25%？ 郭正亮曝關鍵：行政院沒配套！

美國總統川普稱韓國國會未履行美韓貿易協議，26日宣布將稅率從原先談好15%調高到25%。賴清德總統27日接受電視專訪喊話藍白，若推翻關稅談判成果，本來關稅15%可能變25%，甚至更高，對經濟衝擊會非常大。國民黨立委洪孟楷反嗆根本沒案子是要怎麼審？對此，前立委郭正亮今（28日）強調，根本還沒談完，而且行政院沒做產業衝擊評估、沒配套，在這邊大聲什麼？

前立委郭正亮。（中天新聞）

郭正亮今天在中天《大新聞大爆卦》節目對上述問題提出解析。他不客氣的指出，民進黨對經貿協議的內容都不做功課，才會產生這種結果。

廣告 廣告

郭正亮表示，行政院根本不知道韓國發生什麼事，韓國整個關稅協議分三大塊，一塊是對美國的關稅，另外一個是投資，第三個是進口開放。台灣根本沒有進口開放這一塊啊！所以還沒有談完，沒談完怎麼送立法院？

郭正亮指出，韓國對美國關稅那一塊，反對黨沒有意見啦，現在談的是投資還有進口開放這兩塊；而投資他們認為，第一個，因為韓國是3500億，目前韓國政府做的，就是1500億，造船業，現在在美國做考察。他們覺得如果韓國需要在2026年這麼短的時間買進這麼多的美元，一定會造成韓元大幅貶值。韓國國會認為政府沒有評估這個效益。

立委洪孟楷。（中天新聞）

他提醒，這個問題，還沒看到國民黨或民眾黨據此質疑民進黨。「我們是5千億的，對你到時候要買多少美元啊？那台幣會貶到哪裡啊？」這是第一個。

郭正亮續指，第二個就是進口開放的部分。事實上，韓國都是透明的，因為減稅幅度都已經知道了。目前是農產品的部分，就是牛肉跟穀物，穀物是包括稻米，這是激烈反對；因為韓國坦白說不管是產業工會、還有農民組合，他們要求政府要對每一個產業提出產業衝擊評估，不然韓國國會拒審，「我們當年WTO就是這樣，產業衝擊評估有做，你得利、你受害，會有產業補償基金；甚至連ECFA，馬英九也有做各產業的產業衝擊評估」。

郭正亮說，韓國國會這樣，要的就是產業補償基金。川普就說，簽約到現在韓國國會還沒有排入議程，當然會火大，所以那就給韓國拉高到25%。韓國受創最重的是汽車業，他們有評估會損失13%的利潤，大約是5兆韓元。

出席來賓：洪孟楷（左起）、郭正亮、蔡正元。（中天新聞）

郭正亮強調，行政院都沒有做產業衝擊評估，賴清德與卓榮泰這個行政院，根本就0分，因為國會本來就要站在產業衝擊這個角度，站在老百姓的立場，全世界都如此，台灣以前美牛談判的衝擊更嚴重，50萬老百姓上街頭，後來美牛重談。可是賴清德、卓榮泰，根本沒看到有做產業衝擊評估，就連2500億加2500億對台幣匯率的衝擊，也沒看到評估，這種完全不及格的行政院這邊鬼叫什麼？而且根本就沒有案可以審。

郭正亮表示，美國對全世界都是整塊在談，就是對美關稅，加對美投資，加進口開放這三塊。現在台灣沒看到進口開放這部分，到底減稅減什麼幅度？美國的東西要進來，不可能沒有產業衝擊報告，所以就是民進黨在那邊胡說八道亂造謠。

延伸閱讀

台北101還是台灣101？ 任內催生的陳水扁發聲解惑了！

民調勝綠營群雄？ 王世堅驚呼：怎麼可能啦！

影/揭昔日台北101改名內幕 蔡正元曝關鍵：不知綠在計較什麼