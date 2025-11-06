影》贊成台灣鞭刑打詐嗎？最新街訪兩極反應曝

為遏止犯罪氾濫，新加坡國會於4日正式通過《刑事法（雜項修正）法案》，將鞭刑納入打擊詐騙的懲罰手段，最重可判24下鞭刑，相關議題引起討論。而根據一份以相關話題為題的街頭訪問顯示，對於台灣是否也要以鞭刑打詐，民眾的反應相當兩極。

國民黨立委洪孟楷10月21日要求行政院長卓榮泰，半年做出「台灣實施鞭刑嚇阻詐騙、虐童案」的可行性評估。但卓榮泰稱，要先請法務部了解，此刻適不適合做評估；法務部長鄭銘謙也說，要先「廣納意見」再研究可行性評估，讓洪痛批玩文字遊戲。

廣告 廣告

另外，民進黨秘書長徐國勇昨（5）日指出，聯合國網站顯示，台灣的犯罪率比日本低，可見台灣治安比日本好，在亞洲國家中只輸新加坡，因為該國有鞭刑，但鞭刑不符合人道，所以新加坡不是個自由民主，而是一個半自由、半民主，並非完全自由民主的國家。

針對新加坡以鞭刑打詐相關話題，《中時新聞網》網路節目《街頭大聲公》今天播出以相關話題為題，在台北車站等地以「支持鞭刑重懲詐騙嗎？」為題對民眾進行隨機街訪的片段。本次街訪共計訪問11人，其中表達支持者表示，「若台灣法律無法有效嚇阻，參考別國作相對應處置是滿好的處置」、「鞭刑感覺不會很嚴重，詐團那麼壞」、「懲戒詐團也好」、「我贊成，台灣詐騙太猖獗了」。

而反對者則稱「鞭刑是另一套東西，不是別人鞭刑我們就鞭刑」、「民情不同，鞭刑在台灣可能不太適合」、「鞭刑太不人道」、「鞭刑太過了」。

【看原文連結】