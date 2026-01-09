影／赤腳善人寒冬送暖 連4年送大紅包關懷彰化家扶兒過好年

▲農曆新年將近，人稱「赤腳善人」的花壇鄉八德堂堂主賴士田，今率眾師兄姐連續第四年到訪彰化家扶中心，親手發送開運紅包送暖。（圖／彰化家扶提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆新年將近，人稱「赤腳善人」的花壇鄉八德堂堂主賴士田，今率眾師兄姐連續第四年到訪彰化家扶中心，親手發送開運紅包送暖。四年來累計捐款達75萬元，80歲的賴士田以行善近40年的堅持，將歲末傳愛化為與家扶兒的年度約定，在寒冬中為孩子們帶來最溫厚的人情關懷。

自2023年與彰化家扶結緣後，赤腳善人賴士田便許下「年年都要來關心家扶兒」的承諾。從第一年的12萬元、第二年的15萬元，到去年的23萬元，捐款金額隨著對家扶兒的疼惜逐年加碼。今日是他連續第四年踏入彰化家扶，賴士田感性地表示，看到孩子們天真燦爛的笑容，就是我活到這把年紀最大的回報與動力。只要我還有能力，這份關心就不會停。

▲賴士田謙虛說，我們只是代信眾將這份愛傳出去，這筆錢除了我個人省吃儉用的積蓄，更多是來自八德堂信眾問事時所捐獻的公益金，這是集結眾人的正向願力。（圖／彰化家扶提供）

賴士田謙虛說，我們只是代信眾將這份愛傳出去，這筆錢除了我個人省吃儉用的積蓄，更多是來自八德堂信眾問事時所捐獻的公益金，這是集結眾人的正向願力，希望能為生活困頓的受助家庭提供實質的經濟補助，讓家長們在過年期間不必為物資發愁，可以與孩子圍爐吃上一頓暖心的團圓飯。八德堂長期投入公益，近30年來累計捐款及物資已逾上千萬元。

▲賴士田感性地表示，看到孩子們天真燦爛的笑容，就是我活到這把年紀最大的回報與動力。只要我還有能力，這份關心就不會停。（圖／彰化家扶提供）

今天來自和美鎮、鹿港鎮、秀水鄉及伸港鄉4鄉鎮10位家扶兒，早早就來家扶等候，大家期待要跟赤腳阿公見面，其中來自和美鎮的小岑因父親突發中風導致半身癱瘓而住進療養院，由母親帶小岑和哥哥在外租屋。2歲的小岑上面還有一位就讀幼兒園中班的哥哥，媽媽因為要照顧小岑無法找尋穩定工作，僅能偶爾從事臨時工工作。小岑媽媽向八德堂所有前來的眾會兄姊說謝謝，感謝大家的愛心，更感謝赤腳阿公對家扶兒的關心與疼愛。

彰化家扶主任王震光表示，感謝「赤腳善人」對家扶兒的關心，經濟弱勢家庭在年節前夕往往比平常更焦慮，賴士田先生連續四年的到訪，給予家扶孩子們最強大的精神鼓舞。「賴先生的善行完美詮釋了『施比受更有福』。」目前彰化家扶扶助的兒童近3000名，歲末期間仍有許多家庭面臨寒冬困境，彰化家扶也呼籲社會大眾支持家扶基金會「無窮世代~傳愛過好年」。彰化家扶捐款專線：04-7569336；郵局劃撥帳號：00271389