影/走光片！強震來襲人妻怨尪只顧女兒 迴放影片發現沒穿

宜蘭7.0強震撼動全台，事發時不少民眾洗澡、上廁所到一半，衣衫不整衝出室外，桃園也有位住在14樓的人妻，強震發生時忙著抱怨老公為何顧幼女不管她，意外被監視器拍到自己沒穿內褲。

該名人妻特地將事發當下，家中的監視器畫面po上網，表示：「請大家評評理，14樓的大地震當下，我老公有要管我的意思嗎？」但整支影片並未達到預期的抱怨效果，原因是因為她胯下的「一道光」，讓整篇文章秒歪樓，再細看她接下來的其他po文，恍然大悟她原來是因為沒穿內褲，還po文自嘲，事後看影片發現不對，趕緊「後製」遮掩一下。

廣告 廣告

事發當下一家三口正樂享天倫。（圖／翻攝當事人的Threads，經授權使用，為保護隱私隱去帳號）

此舉也引來網友狂虧：「拜託在家也要穿內褲」、「我們都關心你來不來的及穿好褲子」、「該死的馬賽克都緊緊黏著你，跟馬賽克過吧」、「沒穿內褲的那篇喔」、「爸爸：那個沒穿內褲的我們不要理她」，讓整支影片不僅變成人通通走光的「走光片」，也一語雙關地變成沒穿內褲的「走光片」。

地震發生後，老公直接帶女兒要去躲桌子底下。（圖／當事人Threads，經授權使用，為保護隱私隱帳號）

人妻見狀傻眼想說老公怎麼不理她只管女兒，卻忘記自己沒穿內褲因此在監視器前大走光。（圖／當事人Threads，經授權使用，為保護隱私隱帳號）

沒想到家中監視器意外變成抓包自己沒穿內褲的糾察隊。（圖／當事人Threads，經授權使用，為保護隱私隱帳號）

12月27日深夜宜蘭外海發生規模7.0強震。 （圖／氣象署）

延伸閱讀

宜蘭7.0強震全台有感！佛光大學鏡頭君上下狂搖25秒

影/民眾搭捷運環狀線遇強震畫面曝！網友：像鬼片場景

影/規模7地震狂搖！農場主人超擔心水豚君 看畫面傻眼了