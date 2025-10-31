（影）趁俄大軍圍攻紅軍城! 烏北線反擊奪回蘇梅市中心 米格-29攜「鐵鎚」猛轟

[Newtalk新聞] 俄軍全力猛攻紅軍城（Pokrovsk）之際，烏克蘭部隊在北邊戰線趁勢反擊，成功奪回蘇梅州科斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka）市中心。烏軍指出，俄方因集中兵力於頓涅茨克方向，導致北方防禦鬆動，烏方部隊遂迅速推進，驅逐俄軍佔領部隊。





烏軍發動反擊，成功將俄軍逐出蘇梅州（Sumy region）科斯佳廷尼夫卡（Kostiantynivka）市中心。 圖：翻攝自 X





烏克蘭第 7 空降突擊軍團表示，截至29日上午11時，紅軍城與米爾諾赫拉德（Myrnohrad）兩地戰鬥仍在持續。俄軍雖一度滲入紅軍城市區，但難以穩固防線；在米爾諾赫拉德方向，烏軍成功擊退俄軍機械化突擊，摧毀5輛裝甲車與2輛卡車，殲敵14人。

烏軍使用光纖導控自殺無人機，精準摧毀俄軍一處據點與多名步兵。 圖：翻攝自 X





同時，烏軍情報部門發現俄軍大批兵力聚集於一棟建築內，隨即呼叫空軍支援。烏方出動多枚制導炸彈精準命中目標，建築遭四次空襲後完全摧毀，俄方傷亡慘重。





此外，烏克蘭空軍也首度在 MiG-29 戰機上掛載法國提供的 AASM「鐵鎚」精準制導炸彈，摧毀俄軍後方指揮基地。軍方強調，這批法製炸彈射程遠、命中精度高，能在敵方防空網外發動攻擊，是烏軍提升空對地打擊能力的關鍵裝備。





在米爾諾赫拉德，烏軍成功擊退一波俄軍機械化突擊，摧毀5輛裝甲車、2輛卡車，並殲滅約14名士兵。 圖：翻攝自 X





另據戰場畫面顯示，一架裝配光纖控制系統的烏克蘭無人機成功炸毀俄軍陣地及步兵集結區，爆炸後現場濃煙沖天。軍方官員表示，這種「光纖遙控無干擾」技術可避免電子戰干擾，讓無人機在高壓戰區仍能穩定執行精準打擊。

