影/超冤！基隆73歲翁丟垃圾遭毒駕衝撞 搶救2天不治

基隆市仁愛區南榮路9日晚間發生一起毒駕車禍，一名32歲陳姓男子吸食喪屍煙彈後，駕駛賓士轎車失控暴衝，連環撞擊7部汽機車，導致3人受傷送醫。其中一名73歲陳姓老翁當時正在倒垃圾，遭撞後緊急送醫搶救，雖送醫時意識清醒，但經過2天治療仍於11日凌晨宣告不治。

事故發生於9日晚間6時48分許，陳姓男子駕駛黑色賓士轎車，行經南榮路時突然暴衝，擦撞路邊停放的2部轎車、3輛機車、1部自小貨車，以及1台正在清運的環保局垃圾車。警方到場處理時，雖酒測確認陳男無酒駕情事，但在移置事故車輛時，於駕駛座發現第二級毒品依托咪酯菸彈1顆、電子菸主機1支。

經現場初步鑑驗呈毒品陽性反應，警方當場實施毒駕唾液快篩，結果同樣為陽性反應。警方依法將陳嫌帶返偵辦，全案依《毒品危害防治條例》及公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。事故造成33歲陳姓男子、51歲馬姓男子及73歲陳姓老翁受傷，救護人員緊急將3人分送基隆長庚醫院、部立基隆醫院救治，當下3人皆意識清楚、生命跡象穩定。

然而，73歲陳翁送往加護病房後動了幾次手術搶救，狀況卻一直沒有好轉，血壓持續升不上來，且持續出血，包括顱內出血、腹部、十二指腸、骨盆腔都破裂、骨折，雖然有找到出血點，但狀況仍不樂觀，最終於11日凌晨12時20分宣告不治。

