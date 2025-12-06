影／超多人目擊！台灣上空出現幽浮 他認證：不是AI

網友曬出疑似幽浮的畫面。（圖／翻攝自Threads @yu.skr_）





台灣上空驚現幽浮？多名網友近日在社群曬出神秘光圈在空中放出閃光、甚至移動的畫面，掀起網友熱議。

多個網友在Threads分享神秘光群的影片，只見一道高掛在夜空中的圓形光暈，不斷向周圍散射出波狀光波。其中一個影片還能見到，光暈由許多光點構成，並不斷自行旋轉。疑似飛幽浮的畫面一一曝光，引發網友熱議，一名網友更驚呼「這不是AI」。

有些網友言之鑿鑿，認為這個神秘光圈一定是幽浮，其他網友則認為，光圈可能是火箭發射後的常見光學現象。甚至有網友曬出類似的畫面，表示「同時間武漢也有」。

高雄夜空在2024年也出現類似的光圈。

不過，夜空中出現神秘光圈不斷移動又聚攏、散射的現象，最可能是地面射向空中的燈光表演。高雄2024年的黃色小鴨期間限定燈光秀，就曾被民眾誤以為是幽浮，其燈光聚攏又四散畫面，也與這次疑似幽浮的影像極為相似。

