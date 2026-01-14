(影) 超大咖「樂團」! 高市早苗「打鼓外交」驚喜 奈良為李在明圓兒時夢

[Newtalk新聞]

日本首相高市早苗 13 日在故鄉奈良接待南韓總統李在明，雙方完成領袖會談後，日方特別安排一段事前未對外公開的驚喜橋段。兩人同台坐上爵士鼓，即興合奏韓國天團 BTS 的〈Dynamite〉，以及近期爆紅的 Netflix 動畫《Kpop 獵魔女團》插曲〈Golden〉，現場氣氛輕鬆歡樂。





過去高市早苗於學生時期曾加入輕音社並擔任鼓手，打鼓是她長年的個人興趣。高市去年 10 月赴韓出席 APEC 峰會時，曾向李在明提及此事，李在明當時回應 :「我也想試試看打鼓」。因此，日方此次在李在明訪日行程中低調準備這場共同演出，事前並未知會韓方，僅在非公開對談場合中臨時安排。

過程中，高市早苗與李在明身穿日方準備的藍色服裝，各自坐在鼓組後方，雙手高舉鼓棒，背景螢幕則同時顯示日本與南韓國旗。演奏過程中，由高市主導節奏並展現純熟技巧，李在明則隨節拍投入演出，甚至加入即興段落，高市也在現場即席示範與指導。演出結束後，兩人於鼓棒上簽名並交換留念，高舉鼓棒合影、熱情握手，象徵日韓友好。





相關人士轉述，這場「打鼓外交」讓現場氣氛明顯升溫，李在明對安排感到十分開心。李在明也透過發言人表示，「完成了人生的浪漫，我從小就希望能打鼓。」高市早苗則在社群平台 X 發文指出，選曲特別搭配近期在國際間受到關注的〈Golden〉，以及具代表性的〈Dynamite〉，希望透過音樂拉近彼此距離。





雙方也互贈禮物表達心意。李在明準備了一套韓國製鼓組作為伴手禮送給高市，高市則回贈一只日本製、適合戶外活動配戴的手錶。隨後舉行的晚宴同樣融入奈良元素，以當地食材入菜，包括大和牛與柿子甜點，並同時品嘗日本酒、馬格利酒與燒酒。





高市強調，在區域戰略環境日益嚴峻的情況下，日韓關係以及日韓美三邊合作的重要性持續提升，雙方已在會談中確認將透過「穿梭外交」等方式，持續就安全保障與區域穩定議題保持密切溝通。此次以音樂為媒介的互動，也被日韓媒體形容為展現雙邊關係回暖的象徵性一幕。

