影/超硬大場面直擊！台中猛男警對決逃逸移工險腳軟

跑的氣喘呼呼！台中市今（30日）上午上演猛男警察狂奔追捕2名逃逸移工的超硬場面，最後仍被其逃脫，警方目前持續全力查緝。

警方抓捕現場。（圖 ／中天新聞）

據轄區警方第四分局指出，事發在忠勇路跟文山十一街的交叉口，今天上午8點左右，春社派出所接獲停車格收費員的報案，稱在該處發現一輛車牌疑似登記遺失的小客車。

員警獲報後立即派遣線上警力趕赴現場準備攔查，未料該車內2名男子突然打開車門一路狂奔棄車逃逸，所幸過程中未造成人員傷亡或車輛損壞，警方目前持續擴大調閱沿線監視器，已掌握到2名棄車逃逸男子的逃逸路線及身分，刻正全力查緝依法究辦。

廣告 廣告

警方指出，經查該車登記車主為菲律賓籍李姓移工，警方已通知其所屬公司並聯繫李男到所釐清案情。該部車輛已依法查扣，經勘查車內未發現違禁物品，偵查隊鑑識人員亦同步採集生物跡證送驗。整起「跑給你追」事件也被附近民眾拍下po上「爆料公社」。

（本新聞下方影片係嵌入「爆料公社」po文影片）

延伸閱讀

彰化伸港小姊妹遭休旅車撞亡 肇事翁獲輕判1年2月

新店2層樓樣品屋傳火警 無人受困、火燒30分鐘撲滅

五股大貨車「路面高低差」橫卡路中 上班尖峰交通癱瘓