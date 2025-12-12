影/超萌！高雄淨園農場躺沙發突遭鵜鶘「出嘴趕人」

有民眾到高雄淨園農場遊玩，躺在懶人沙發區休息時突然遭鵜鶘趕人，事後在Threads發文並PO出自己手臂紅腫照片，直呼：「直接被削一層皮」，不過他也強調自己還是很喜歡鵜鶘，基本上不要靠近牠們都沒事。

躺在懶人沙發區休息的遊客突然遭鵜鶘出嘴趕人 。（圖／ Threads ／＠ hair.eason 授權 提供）

原PO在Threads發文寫下，「這鵜鶘咬超痛，躺個懶人沙發都被鳥趕，可憐啊」，並PO出自己手臂被鵜鶘咬到紅腫的照片。根據影片可見，幾名遊客躺在懶人沙發區休息，鵜鶘不斷用嘴試探，遊客只好先離開，一旁目擊民眾則拿出手機錄影。

廣告 廣告

遊客只好先離開 。（圖／ Threads ／＠ hair.eason 授權 提供）

貼文曝光不少網友紛紛留言，「牠也想躺懶人沙發，祝友善的樓主早日康復」、「好可愛」、「我想要去給他咬，然後咬回來（超愛鳥的人）」、「至少他不是直接吞你的頭？」、「這種動物看到什麼都要咬一口…」、「好好笑，7pupu的」。

鵜鶘的飼育員也在留言區回應，「不好意思，我是他們的飼育員，我們家丹丹跟漢堡亂跑，他們平常都在湖那邊游泳，當天客人太多，他們趁我在忙的時候跑去逛大街了。希望您早日康復，有需要協助的話可以私訊我。」原PO則回應，「沒事的，我還是很喜歡他們的」。

原PO手臂被鵜鶘咬到紅腫。 （圖／ Threads ／＠ hair.eason 授權 提供）

延伸閱讀

怕跨年被認錯！台北天空塔跑馬燈自嘲「他才是101」

12/13大陸冷氣團殺到！苗栗以北低溫下探10度

消防栓深夜狂噴泡沫水 新店麥當勞外變「奶昔海」