影／超驚險 夫妻停車未熄火被偷開走 車主攔阻不成跌倒警逮人
台中市豐原區昨天下午發生驚險偷車過程，一對夫妻停車未熄火到超商購物，車主看到不明男子進入他的車內想偷開走，車主衝出想奪回車，偷車男子開車急速逃車主跌倒；豐原警方通報線上警網攔查，半小時後發現贓車，追捕過程贓車被車流堵住受困，警方當場逮人，依竊盜罪嫌將男子移送法辦。
豐原警分局頂街派出所昨天下午3時27分接獲民眾報案指稱，停放於豐原區三豐路二段的轎車被不明人士開走。
依民眾PO在Threads影片和警方調查資料，被害車主與妻子停車後未熄火，二人進入超商，車主後來發現一名男子靠近他的轎車又上車，車主衝出想阻止，不明男子已開車加速逃，車主想拉車門把手未成摔倒。
警方獲報後，立即通報線上警網，啟動攔截圍捕機制，昨天下午3時50分在豐原區國豐路三段成功發現失竊車輛並立即攔停，因前方車流大，贓車受困車陣中，警方當場查獲偷車的55歲汪姓男子，全案經警詢後，依涉嫌違反竊盜罪，移送台中地方檢察署偵辦。據了解，汪男是新竹人，失業心情不好，看到超商前未熄火轎車想開車回家，他涉嫌偷開車，半小時後被捕。
頂街派出所副所長林筱晴呼籲，民眾切勿貪圖一時方便，在車輛未熄火時即離開車輛購物、處理事情，以免增加車輛遭竊風險，造成財物損失。警方對於不法行為必定迅速查緝、嚴正執法，絕不寬貸，豐原分局將全力守護市民生命財產安全，持續營造安全宜居的生活環境。
更多udn報導
男人只愛大胸部？八點檔女神 遭男友強逼動刀
退休男節儉少外出 五年就花光積蓄瀕破產
最強交換禮物「小到看不清」 網：收到會愛死
迎20歲生日 女團成員突曝完成切胸手術露疤痕
其他人也在看
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 293
清潔員送電鍋遭判刑！巴毛律師斥「幽靈抗辯」喊：拾荒婦到底存不存在？
北部一名黃姓清潔隊員，先前因將價值32元的回收舊電鍋，送給一名拾荒婦人，遭檢舉之後，被檢方依貪污罪嫌起訴，引發民眾熱議。本月2日，士林地院一審宣判出爐，考量黃姓清潔隊員沒有不法所得、動機出於助人，且涉案金額極低，並第一時間出面自首，因此法院判處3月徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年。對此，網路知名「巴毛律師」則表示，一開始也覺得很誇張，但直到判決出爐後，整個案情明朗起來，覺得「緩刑已經很寬容了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 110
家境清寒男大生半工半讀遇詐騙 背沉重債務走上絕路
民視新聞／綜合報導彰化縣1名家境清寒，20歲劉姓男大生，努力考上台北某知名大學，半工半讀辛苦攢錢，卻被詐騙集團騙走所有積蓄，為了不拖累家人向銀行借貸，背負沉重債務，日前回彰化老家，被家屬發現倒臥浴室，送醫不治。除了社會處派員前往關懷，也有行善團結合民間力量，募款捐贈十萬，協助家屬處理喪葬費用。十方功德行善團創辦人陳永聰：「這是十萬塊，大家的力量來幫忙你喪葬費，我知道他（兒子）離開你很辛苦，你很捨不得心很痛。」善心人士帶著十萬元現金，轉交給死者劉姓男大生的媽媽，因為男大生家中清寒，被詐騙集團騙光錢，家屬無力負擔喪葬費用，這筆錢無疑是雪中送炭，解決燃眉之急。彰化一名20歲劉姓男大生，家境清寒，為了出人頭地，努力考上台北某知名大學，他辛辛苦苦半工半讀賺學費，卻被詐騙集團騙走積蓄，向銀行借貸背負龐大債務，日前回到彰化老家悶悶不樂，卻始終不告訴母親究竟被騙多少錢，被發現倒在浴室，送醫不治。死者劉姓男大生疑似因被詐騙背負債務壓力，被發現倒臥浴室，遺體送往彰化市立殯儀館。（圖／民視新聞）彰化縣社會處副處長涂敏群：「在接獲相關通報後，即指派社工前往關懷，並提供慰問金，也連結相關的社會資源，給予喪葬費用的補助。」彰化分局大竹派出所長黃信勳：「其死亡原因及有無遭受不法，目前已報請檢察官指揮中，釐清案情並積極偵辦。」彰化警方已介入調查是否有不法情事（圖／民視新聞）警方介入偵辦，追查詐騙集團，社會資源也動起來，幫助家屬度過難關。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：家境清寒男大生遇詐背沉重債務 走上絕路！警方、民團全動起來 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！民視影音 ・ 23 小時前 ・ 53
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球
國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
員警執行副總統交管勤務遭撞命危 總統府回應了
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導副總統蕭美琴今（5）日前往宜蘭視察，礁溪派出所一名24歲林姓員警傍晚執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞一輛廂型車撞擊...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
曹雅雯遭跟騷2年！女狂粉「違反保護令」已被羈押進大寮監獄
金曲歌后曹雅雯2年來遭新加坡籍劉姓狂粉長期騷擾，劉女不僅瘋狂傳訊，還曾經到板橋車站、西門町堵人，讓不少親友、粉絲擔心她的安危。曹雅雯今（5日）在IG限動發文表示，劉女3日再度違反保護令，目前已遭羈押至大寮監獄，喊話歌迷親友放心。太報 ・ 1 天前 ・ 3
台南露營男「當街持斧砍女警」！友人揭「行凶動機」這狀況非首次
社會中心／曾郁雅報導台南市東區昨（6）日晚間發生一起針對執勤員警的暴力攻擊事件，一名女警在路口進行違規停車稽查時，遇到駕駛突然失控揮斧，造成她手臂與背部多處受傷，情況一度緊急，行凶男子隨即被制服帶回，警方依殺人未遂與妨害公務等罪嫌將他移送台南地檢署，對此市長黃偉哲怒發聲譴責暴力，強調市府將協助女警依法提告，公權力不能退讓一步，隨後男子出手原因也初步被挖出。民視 ・ 2 小時前 ・ 9
入獄前要求前女友接濟母遭拒 男理髮店潑汽油砸店
新北市 / 綜合報導 昨(5)日下午，新北市三重區五華街一間理髮店，有民眾直擊一名男子到場潑汽油，之後還持鐵撬砸店，警方獲報迅速將人壓制。這名蔡姓嫌犯有槍砲、毒品、傷害等案底，前科累累，與理髮店長的妹妹之前曾交往過，因為即將入獄，找上前女友家人，希望能幫忙接濟媽媽遭拒。4日先持滅火器叫囂，昨日再潑汽油持鐵撬砸店，後續被 警 方逮捕送辦。灰衣男子態度囂張，後方的理髮店被他砸得亂七八糟，見員警到場還是不斷飆罵，蔡姓嫌犯VS.三重分局員警說：「我現在對你管束，你現在真的太危險了，我現在對你實施管束。」員警當場將人壓制在地，狼狽模樣全被附近的冷氣工人全程紀錄，而男子其實前一晚就曾到場叫囂。附近民眾說：「然後就到那邊去，接下來警察就跟他講了很久，然後他半夜，就來噴。」、「就已經有來恐嚇了，然後過沒多久就聽到在敲，他大概敲，1分鐘左右吧。」事發就在新北市三重區五華街一間百元理髮店，附近店家林立相當熱鬧。實際回到現場，明明是營業時間理髮鐵門拉下沒有營業，因為店內早已經被砸到滿目瘡痍，40歲的蔡姓嫌犯有槍炮毒品傷害等前科，最近要入獄，他因此找上前女友哥哥，希望能幫忙接濟媽媽生活費，4日談判未果半夜噴滅火器，昨日下午3點多先是到店潑汽油，20分鐘後再持鐵撬砸店，被員警依現行犯逮捕壓制。新北市警三重分局重陽所所長葉哲宏說：「豈料犯嫌手持鐵撬返回案發現場，訊後依公共危險、毀損、恐嚇罪嫌，移送新北地檢偵辦。」後續被依恐嚇傷害公共危險移送法辦，蔡姓嫌犯前案都還沒入監，如今又砸前女友家人的店，案底再填一筆。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
愛玩車／加量不加價 光陽新車125、150同步上市
愛玩車／加量不加價 光陽新車125、150同步上市EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
意想不到的野性！BMW推出X3「Rugged Edition」套件
在全球汽車市場的目光都集中在BMW即將推出的Neue Klasse iX3電動車型時，這家巴伐利亞品牌並未忘記內燃機燃油車型，特別是針對特定市場的需求。在南非，BMW推出了一款令人意外的升級套件：「Rugged Edition」，專門為X3 20d車型打造。這款套件的出現，打破了人們對X3專注於公路駕駛的既有印象，它為那些喜歡在輕度越野路面冒險的車主，提供一種兼具豪華品牌形象與戶外探險能力的解決方案，為這款熟悉的SUV增添了一絲粗獷的越野魅力。BMW在南非推出了一款令人意外的Rugged Edition升級套件，專門為X3 20d車型打造，讓車輛更具野性。「Rugged Edition」套件的核心升級在於足下配置和越野功能強化。它移除了原本的19吋輪圈，換上了一組18吋Frozen Midnight塗裝輪圈，並搭配了抓地力更強的Grabber全地形輪胎，輪胎胎壁更厚，規格為255/60 R18。儘管BMW並沒有為此套件額外增加抬高套件來提高離地間隙，但結合X3標準的xDrive四輪驅動系統，以及列為標配的主動式懸吊，這項配置顯著提高了車輛在非鋪裝路面上的通過能力和耐久性。 除了性能升級Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
唯一入榜「日本年度10大風雲車」的歐洲油電車：PEUGEOT 3008 HYBRID！
全球車壇具高度指標性的汽車評選——日本年度風雲車Japan Car of the Year(JCOTY），於2025年12月4日公布第46屆評選結果。PEUGEOT 3008以前衛設計語彙、創新的P2 HYBRID油電混合動力科技與跨級距的產品實力脫穎而出，成功躋身年度「10 大最佳車款」，名列第八。在以日系品牌為主導、評選標準向來嚴格的日本市場中，PEUGEOT 3008 本屆締造多項亮眼紀錄唯一入選年度「10 大最佳車款」的歐洲油電車型唯一入選年度「10 大最佳車款」的歐洲運動休旅車唯一入選年度「10 大最佳車款」的法系運動休旅唯三入選年度「10 大最佳車款」的歐洲品牌此份殊榮不僅彰顯 PEUGEOT 3008 全方位的產品競爭力，更使其成為 2025 年度最受矚目的歐洲運動休旅代表車款之一。＋新世代設計 × 創新油電科技，PEUGEOT 3008征服日本評審團PEUGEOT 3008 建構於最新 STLA Medium 模組化車身與底盤平台之上，以「Fastback 飛獅背跑旅」斜背車身比例展現品牌最新設計語彙，將獅子仿生意象、未來科技線條與法式美學精準融合，打造兼具動感與優雅的CARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
宜蘭驚悚車禍！23歲疑駕車恍神偏移 機車騎士遭撞噴飛、零件四散畫面曝
5日上午6時許，宜蘭縣冬山鄉廣興路，發生一起車禍事故，23歲的林姓男子駕駛自小客車，疑似因恍神導致車輛失控，直接越過中線駛向對向車道，逆向撞擊37歲的游姓機車騎士，游男當場被撞及噴飛，機車零件四散，之後林男的車輛，又波及停在路旁的紅色汽車。警消報後趕抵，游男手腳骨折被送醫救治，詳細車禍原因還要再釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
【福特最強生力軍來了！】百萬內享有豪華車尊榮配備！嘉偉哥表示：再嫌？你就沒車可以買了～｜Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid 驚豔版 新車試駕
Ford Territory 以「全球新世代休旅設計語彙」打造外型，全車呈現俐落、現代且具有科技感的視覺風格。車頭導入分離式 LED 智慧頭燈與貫穿式日行燈。車尾採用寬體式 LED 光條尾燈組，並加入立體擾流尾翼、雙色後保桿與車型專屬銘牌。 提供兩種動力選擇，包括 1.5 升 EcoBoost 渦輪汽油與全新 1.5T Per4mance Hybrid 渦輪油電系統。汽油版搭載 1.5 升渦輪增壓引擎，適合日常通勤與家庭用車需求。油電車款採用原生油電架構，結合四電驅馬達與渦輪引擎，輸出綜效馬力最高達 245 匹，具備強勁加速性能，同時維持優異的能源效率。平均油耗可達 20 km/L，兼顧動力、節能與行路質感。 內裝設計採用懸浮式雙 12.3 吋數位儀錶與中控螢幕，搭配直覺式介面與語音控制系統。更配置無線 Apple CarPlay / Android Auto、手機鑰匙 MyPaaK 2.0、360 度環景影像，以及環艙氛圍燈等豪華科技配備。座椅採高支撐人體工學設計，前座提供通風功能。後廂空間方正實用，並具備電動與足踢感應尾門。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 1 天前 ・ 發起對話
賴瑞隆兒子被控多次與同學衝突 高市教育局重申「霸凌零容忍」立場
[Newtalk新聞] 民進黨立委暨高雄市長參選人賴瑞隆8歲兒子被控多次在校攻擊同學，共涉及3案，高雄市教育局表示，學校掌握知悉後，立即啟動處理機制，除完成校安通報外，將依據「校園霸凌防制準則」進行後續處置，並重申「霸凌零容忍」立場，並將依調查結果，啟動學生輔導處預機制。 教育局表示，該事件發生於10月16日，賴瑞隆兒子與一名女同學在午餐後下課時間，於跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，女同學躲入廁所後他仍在門外叫囂、恐嚇長達12分鐘，當時學校並未知悉。上述情況後續學校知悉後，調閱監視器了解後立即通報，並邀集雙方家長到校會談，被行為人家長再於11月提出霸凌調查。 此外，女童曾反映被罵「神經病」，其母也指出哥哥之前同樣遭罵，2案均被列入調查。不料12月2日又發生新衝突，賴瑞隆兒子在上體育課時故意踢了另一名男同學，造成對方臉頰挫傷，家長帶孩童驗傷後，醫院啟動通報，但尚未提出霸凌調查。 教育局表示，本案學校於掌握知悉後，立即啟動處理機制，除完成校安通報外，並依規定成立調查小組了解相關情形，釐清是否涉及生對生霸凌。同時將依據「校園霸凌防制準則」進行後續處置，另12月初案件當時已完成通報，後續將依家新頭殼 ・ 1 天前 ・ 8
快訊／國3四車連環撞！1車慘被擠扁 傷者無生命跡象
快訊／國3四車連環撞！1車慘被擠扁 傷者無生命跡象EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷
台南市一位女警昨天（6日）晚間在路邊開違停紅單，竟遭人持斧頭攻擊受傷，隨即由警方緊急送至市立醫院急救，所幸經搶救後已恢復意識，沒有生命危險，凶嫌已依現行犯被捕，將以殺人未遂罪嫌方向偵辦。警方指出，案發當時女警與同事在市區執行取締違規停車勤務，女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車區域，上前勸離並開立舉發自由時報 ・ 5 小時前 ・ 7
中國再度無預警「丟包」台籍詐欺嫌犯！兩天共13人返台 刑事局急奔機場接
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導中國公安近日兩度未經事前通報，將台籍詐欺犯以「丟包式」方式遣返。前（3）日先透過小三通無預警送回10名台灣籍詐欺犯，昨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
宜蘭警執行副總統交管勤務被撞重傷 蕭美琴：非常難過與不捨
宜蘭礁溪警分局一名林姓員警（24歲）昨晚執行副總統蕭美琴視察交管勤務時，不慎遭徐姓男子駕駛的廂型貨車撞擊，林員腹部大面積外傷、右大腿部開放性骨折，因傷勢嚴重仍在醫院治療。副總統蕭美琴表示，員警執勤期間發生事故讓我們非常難過與不捨，希望大家為受員警集氣，能早日康復。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
倉庫內燃燒塑膠製棧板肇禍 台南南區塑膠工廠陷火海
台南市 / 綜合報導 昨(5)日晚上在台南市南區發生塑膠工廠大火，火勢迅速延燒，整間工廠都陷入火海。可以看到從工廠裡竄出的火舌和濃煙，相當驚人，消防隊獲報後出動60多名消防員，再加上消防機器人協助滅火，幸好工廠裡沒有人受困，火勢大約在晚上9點多被撲滅，初步調查起火原因是跟倉庫內的塑膠製棧板有關，還好沒人傷亡。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
下班未回家！高雄聯結車司機暴斃駕駛座 遠端監控揭悲劇
高雄市前鎮區昨（6日）發生聯結車男司機暴斃車內的悲劇，而全案會曝光，是因為死者的家人遲遲未見他回家，公司接獲電話後調遠端車內監視器畫面後才發現這心痛一幕。中天新聞網 ・ 32 分鐘前 ・ 發起對話